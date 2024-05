Manchester City spet prvak, Klopp se je poslovil z zmago

V zadnjem kolu premier league je Manchester City premagal West Ham s 3:1 (Foden 2, Rodri) in ubranil naslov angleškega prvaka. Drugi je bil Arsenal, tretji Liverpool, ki ga zapušča legendarni trener Jürgen Klopp.

Nogometaši Manchester Cityja so prvaki angleške lige. V zadnjem, 38. krogu so na domači zelenici premagali West Ham s 3:1 in sezono končali z dvema točkama naskoka pred Arsenalom. Ta je na zadnji tekmi na domačem stadionu ob koncu le premagal Everton z 2:1.

V Angliji je bilo pred zadnjim krogom odprtih še nekaj vprašanj. O naslovu prvaka sta odločala City in Arsenal. Slednji je upal na spodrsljaj meščanov, a se to ni zgodilo.

Sinjemodri, sicer varovanci Pepa Guardiole, so dvoboj odlično začeli. Phil Foden je v drugi in 18. minuti zadel za 2:0, a je sijajen zadetek s škarjicami Mohammeda Kudusa v 42. minuti nekoliko presekal sicer prevladujoče meščane. V drugem delu je vse dvome o naslovu prvaka razblinil Rodri z zadetkom v 59. minuti.

Arsenal je pred zadnjim krogom upal na čudežni razplet, a je sprva nekoliko pozabil na lastno nalogo. Everton je povedel v 40. minuti prek Idrisse Gueya, tri minute kasneje je izenačil Takehiro Tomiyasu. Drugi polčas je minil v znamenju prevlade topničarjev, ki so nato zmago dosegli v 89. minuti, ko je zadel Kai Havertz.

Vrh razpredelnice je City zasedel z 91 točkami in četrtič zapovrstjo slavil naslov prvaka, kar se je zgodilo sploh prvič v vsej zgodovini med angleško elito. Pred tem so po trikrat zapovrstjo slavili Huddersfield Town (1924 - 1926), Arsenal (1933 - 1935), Liverpool (1982 - 1984) in dvakrat Manchester United (1999 - 2001 in 2007 - 2009).

Arsenal je bil drugi z 89 točkami. V ligi prvakov bosta igrala na koncu tretji Liverpool (82 točk) in četrta Aston Villa (68).

Rdeči iz mesta Beatlov so se danes na domačem Anfieldu v sijajnem vzdušju poslovili od dolgoletnega in uspešnega trenerja Jürgena Kloppa z zmago proti Wolverhamptonu z 2:0.

Aston Villa je zadnjo tekmo visoko izgubila proti Crystal Palaceu z 0:5, a si je že pred današnjim krogom zagotovila končno četrto mesto in nastop v ligi prvakov prihodnjo sezono.

V boju za evropske vozovnice je Tottenham ostal na petem mestu in bo prihodnjo sezono igral v evropski ligi, Chelsea pa je ostal na šestem mestu in ga čaka igranje v konferenčni ligi. Tottenham je bil v gosteh s 3:0 boljši od že zdavnaj odpisanega Sheffield Uniteda, medtem ko je Chelsea z 2:1 premagal Bournemouth.

Brez mest v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni sta ostala Newcastle in Manchester United, ki sta končala pod pričakovanji na sedmem oziroma osmem mestu. Newcastle je s 3:1 slavil pri Brentfordu, Manchester United pa je v gosteh premagal Brighton z 2:0.

V boju za obstanek je bilo vse tako rekoč odločeno že pred zadnjim krogom, saj je bila razlika v golih precej na strani Nottingham Foresta. Ta je v gosteh za nameček še premagal Burnley z 2:1 in si še matematično zagotovil obstanek v ligi. Luton je doma izgubil z 2:4 proti Fulhamu.

V drugo ligo se tako tudi uradno seli Luton ob že prej izpadlih Burnleyju in Sheffield Unitedu.

Izidi:

Arsenal – Everton 2:1 (1:1)

Brentford – Newcastle 2:4 (0:3)

Brighton – Manchester United 0:2 (0:0)

Burnley – Nottingham Forest 1:2 (0:2)

Chelsea – Bournemouth 2:1 (1:0)

Crystal Palace – Aston Villa 5:0 (2:0)

Liverpool – Wolverhampton 2:0 (2:0)

Luton – Fulham 2:4 (1:2)

Manchester City – West Ham 3:1 (2:1)

Sheffield United – Tottenham 0:3 (0:1)