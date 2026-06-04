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Nogomet

Manchester City tudi mundialski rekorder

Za nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. t. m. in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je prijavljenih rekordnih 1248 igralcev iz 449 klubov iz 71 držav
Škotski vrata bo eden od 1248 prijavljenih igralcev za svetovno prvesntvo v nogometu, a bo šel v zgodovino kot najsterejši na 23. SP. FOTO: Nigel Roddis/Reuters Pictures
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Škotski vrata bo eden od 1248 prijavljenih igralcev za svetovno prvesntvo v nogometu, a bo šel v zgodovino kot najsterejši na 23. SP. FOTO: Nigel Roddis/Reuters Pictures
Š. R., STA
4. 6. 2026 | 13:00
4. 6. 2026 | 13:06
2:26
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Za nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav, največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Za Cityjem z največ nogometaši sledi sledi Bayern z 18, Arsenal in Paris Saint-Germain jih bosta imela po 16, Barcelona pa 15. Po 12 jih imajo Crystal Palace, Manchester United, Al-Hilal in Atletico Madrid, po 11 pa Liverpool, Borussia Dortmund in Galatasaray.

Največ igralcev sicer prihaja iz angleških klubov – 205. V Nemčiji igra 108 nogometašev, v Franciji in Španiji po 86, v Italiji 71, v Savdski Arabiji 49 in ZDA pa 48.

Katar in Savdska Arabija sta poklicala po 25 od 26 igralcev iz domačih klubov, Zelenortski otoki, DR Kongo, Slonokoščena obala, Curacao, Senegal in Urugvaj pa v svojih kadrih nimajo niti enega igralca iz domačih klubov.

Škotski vratar Craig Gordon bo najstarejši na SP s 43 leti in 162 dnevi, Mehičan Gilberto Mora pa najmlajši s 17 leti in 240 dnevi.

Najstarejši selektor je Nizozemec Dick Advocaat, ki vodi Curacao z 78 leti in 257 dnevi, najmlajši pa je selektor Nemčije Julian Nagelsmann z 38 leti in 323 dnevi.

Za Argentinca Lionela Messija, Portugalca Cristiana Ronalda in Mehičana Guillerma Ochoo bo to rekordno šesto SP.

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