Manchester City v sodni boj proti Aleksandru Čeferinu

Rui Pinto kot nogometni Julian Assange

Cityjev lastnik šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan bo z Uefo in njenim predsednikom Aleksandrom Čeferinom grehe razčiščeval pri mednarodnem razsodišču za šport v Lozani. FOTO: Reuters

- Vodilni možje angleškega nogometnega kluba Manchester City so uresničili napovedi in vložili tožbo na Mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani. Angleški prvak izpodbija po njegovem nepravično kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), da je zaradi kršenja pravil o finančnem fair playu ostal brez evropskih tekem v prihodnjih dveh sezonah.Uefa je zasedbi karizmatičnega katalonskega trenerjanamenila še denarno kazen v višini 30 milijonov evrov, a ukrep, ki je klub najbolj prizadel, se nanaša na prepoved igranja v ligi prvakov oziroma evropski ligi v sezonah 2020/21 in 2021/22.Komisija za nadzor financ pri krovni evropski nogometni federaciji, ki ji predseduje kar predsednik Uefe, je v poslovanju moštva ugotovila resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa, pokroviteljstva in finančnega poslovanja. Nepravilnosti so se dogajale med letoma 2012 in 2016, Uefa pa je še dodala, da v klubu niso dovolj sodelovali pri preiskavi.Cas je na svojih spletnih straneh potrdil, da je prejel pritožbo Manchester Cityja proti Uefi.Za poznavalce nogometnega zakulisja je sodba precedenčna oziroma zgodovinska, saj je Uefa kaznovala enega od velikanov angleškega in evropskega nogometa na podlagi razkritij, zbranih na spletni strani Football Leaks, ki jih je nato natisnil še nemški časnik Der Spiegel novembra 2018.Elektronska sporočila, dokumente in pogodbe, med njimi so se znašli tudi zapisi, povezani s spornim poslovanjem Manchester Cityja, je zbral portugalski heker. Objave so sprožile preiskavo, neodvisni sodni senat pri Uefi pa je ugotovil, da je Man City med letoma 2012 in 2016 podajal lažne in prenapihnjene podatke o svojih prihodkih iz naslova pokroviteljskih pogodb. Po poročilih Spiegla so pri Cityju lagali glede pravega izvora sponzorskih milijonov in prikrivali dejanske stroške.Uefin finančni fair play namreč od klubov zahteva, da lahko zapravijo le toliko, kot zaslužijo, ob tem pa obstajajo omejitve glede individualnega financiranja klubov od lastnikov.Iz javnih objav Spiegla je mogoče razbrati, da je Etihad dejansko plačeval le osem milijonov evrov sponzorskega denarja, City pa je poročal o pogodbi, vredni 80 milijonov evrov, razliko pa je klub pokril s kanaliziranjem sredstev lastnika, in ne s sponzorskimi prihodki.City je že napovedal, da bo uporabil vsa pravna sredstva za razveljavitev odločitve Uefe, zaradi katere mu grozi izpad iz najdonosnejših evropskih tekmovanj ter velik finančni primanjkljaj.Manchester City je v lasti šejkainiz Združenih Arabskih Emiratov oziroma ustanoviteljev podjetja City Football Group, pod katerim deluje klub.