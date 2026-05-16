Manchester City v taktičnem boju do nove lovorike

Nogometaši Manchester Cityja so osvojili še drugo lovoriko v sezoni. Po zmagi v ligaškem pokalu so bili najboljši tudi v pokalu Angleške nogometne zveze (FA), v finalu so na Wembleyu v Londonu z 1:0 premagali Chelsea. Tekmo je z mojstrskim golom s peto v 72. minuti odločil Antoine Semenyo, ki je na čudežni način izkoristil podajo Erlinga Haalanda.

Šestindvajsetletni napadalec, ki je januarja prestopil iz Bournemoutha, doma pa je le streljaj od Stamford Bridga, stadiona Chelseaja, je Cityju zagotovil osmi naslov v pokalu FA, svojemu trenerju Pepu Guardioli pa 20. lovoriko, odkar je pred desetimi leti prevzel klub, po letih 2019 in 2023 tretjo v tem pokalu.

Sam dvoboj ni postregel s spektakularnim nogometom, potekal je taktičen boj, v katerem ni bilo veliko priložnosti, v prvem delu je največjo imel Haaland. City je sicer imel terensko premoč, Londončani pa so se osredotočali na protinapade, še najbližje zadetku so bili, ko so padali v kazenskem prostoru in zahtevali enajstmetrovko.

Chelsea se tako ni izvlekel iz krize in rešil sezone, v kateri v prvenstvu po sedmih tekmah brez zmage zaseda šele deveto mesto in nima več možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. V njej bo zagotovo igral City, ki še vedno upa, da po zadnjih dveh tekmah prehiti vodilni Arsenal.