Manchester City z visoko zmago zasluženo v finale

V elitnem evropskem klubskem tekmovanju smo dobili oba finalista. Včeraj se je na finale v Istanbulu uvrstil Inter, danes nas je čakala še poslastica med Manchester Cityjem in Realom. Na Otoku je prepričljivo slavil City, Real je odpihnil s kar 4:0 in se povsem zasluženo uvrstil v finale lige prvakov.

Četa Pepa Guardiole je prevladovala od prvega sodnikovega žvižga dalje, v prvih 20 minutah je Real komajda prišel čez polovico igrišča, beli balet je deloval zelo nebogljeno. City je bil iz minute v minuto bolj nevaren v napadu, Erling Haaland je bil z glavo dvakrat zelo blizu zadetka, a mu je veselje obakrat preprečil Thibaut Courtois, ki se je izkazal z dvema vrhunskima obrambama.

Belgijski vratar je bil nemočen v 23. minuti, ko je luknjo v obrambi Reala izkoristil Bernardo Silva in z lepim strelom premagal Courtoisa. Po zadetku je breme padlo z ramen igralcev Cityja in prestavili so še v prestavo višje, drugi gol je visel v zraku vse do 37. minute, ko je s strelom ob bližnji vratnici Courtoisa še enkrat žogo v mrežo pospravil Silva. Real je komaj čakal, da sodnik Szymon Marciniak odpiska konec prvega polčasa.

Veselje Manchester Cityja po zanesljivi zmagi. Foto: Reuters

20 dobrih minut Reala v drugem polčasu je bilo veliko premalo

Iz slačilnice so varovanci Carla Ancelottija prišli v boljši podobi, vzpostavili so ravnotežje na igrišču in bili nekajkrat nevarni s streli od daleč, a mreža Edersona vendarle ni bila zares ogrožena. City se je povlekel nekoliko nazaj, a Realu to ni kaj dosti pomagalo, zadnji žebelj v krsto belega baleta pa je zabil Manuel Akanji, ki je žogo po predložku z glavo (in po odbitku od Ederja Militaa) pospravil v mrežo. V 76. minuti je semafor kazal 3:0 in tekma je bila odločena, končnih 4:0 pa je v 91. minuti postavil Julian Alvarez.

Manchester City se je z gladko zmago zasluženo uvrstil v finale lige prvakov, v Istanbulu bodo lovili svojo prvo lovoriko v tem tekmovanju. Nasproti jim bo stal Inter, sinje modri pa bodo vsaj na papirju veliki favoriti.