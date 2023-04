Manchester City za razred boljši od Bayerna

Nogometaši v ligi prvakov so začeli četrtfinalne boje. Na tekmi med Manchester Cityjem in Bayernom so domači zmagali s 3:0, na gostovanju pri Benfici pa je Inter slovenskega vratarja Samirja Handanovića slavil z 2:0.

City je bil v prvem polčasu nevarnejši, zvezdnik Erling Haaland je imel prve nevarne priložnosti, pridružil se mu je še Kevin de Bruyne, a je bil vratar gostov Yann Sommer zbran. Ni pa mogel ubraniti strela Rodrija, ki se je v 27. minuti odločil za silovit udarec s kakšnih 20 metrov in žogo poslal tik pod prečko.

V nadaljevanju so pritisnili tudi Bavarci, pri katerih je v prvem polčasu Leroy Sane zapretil s strelom tik ob vratnici. Isti igralec je imel novo priložnost v 49. minuti, toda nato so se spet prebudili gostitelji, Bernardo Silva je z natančnim strelom od daleč poskrbel za 2:0. In še preden so si Bavarci opomogli, je udaril še Haaland – 3:0.

V Lizboni je za Inter slovenski vratar Handanović dvoboj spremljal s klopi, branil je Andre Onana. Prav Onana se je v 15. minuti izkazal ob strelu Silve z dobro obrambo, v nadaljevanju pa so zablesteli gostje iz Italije in si z goloma Nicole Barelle in Romela Lukakuja z 11 m priborili zmago z 2:0 in tako imenitno izhodišče pred revanšo v Milanu.