Skrivnost Šeška, Carrick vidi v Leedsu luč na koncu predora

Potem ko smo med tednom ostali prikrajšani za slovenski dvoboj v ligi prvakov, bomo tudi jutri pogrešali soočenje naših reprezentantov v angleški premier league. Razlog je v precej skrivnostni poškodbi Benjamina Šeška, ki zaradi bolečin v golenici ni igral od 16. septembra. Vrnitve pa ni na vidiku. Tudi v Španiji bomo danes težko dočakali slovenski duel, proti Janu Oblaku in Atleticu verjetno ne bo igral Vanja Drkušić iz Espanyola, ki ima poškodovano mišico.



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Manchester United bo v nedeljo gostoval pri zgodovinskem rivalu Leedsu, za katerega igra. Trenerje pod hudim pritiskom, saj je United v prvenstvo krenil najslabše v zadnjih 40 letih. Dodatni kaos je povzročil še napad branilcana klubsko hierarhijo zaradi pomanjkanja vlaganj v igralski kader po torkovem porazu z 0:2 pri Atleticu.

Konec Tedna Na Tujem 17.Okt

Argentinec je kot tarčo izbral tehničnega direktorja Jasona Wilcoxa, potem ko je bil glavni poudarek Unitedovega poletnega prestopnega roka na prihodu treh vezistov. A prav Martinez je eden glavnih krivcev za klavrn začetek sezone, saj je v zadnjih tednih odigral pomembno vlogo pri prejetih zadetkih proti Fulhamu in Tottenhamu.

United je dobil le eno od prvih šestih ligaških tekem, izpadel je tudi iz ligaškega pokala z Brightonom. Takrat je nazadnje igral Šeško. Leeds je rdeče vrage na Elland Roadu nazadnje premagal leta 2002, vendar jim je aprila lani prizadejal edini domači poraz v času Carrickovega začasnega vodenja.

Carrick je zadnji trener v nizu, ki se trudi zaustaviti nazadovanje na Old Traffordu po upokojitvi Alexa Fergusona leta 2013. A sam pravi, da bo sovražno vzdušje, ki čaka goste v Leedsu, ponudilo popolno priložnost za povratek.

»Kakšna velika tekma nas čaka v nedeljo, fantastična, za klub, za zgodovino, za navijače. Vse, kar je povezano s to tekmo, je veliko, zato bomo nanjo pripravljeni,« je odločen Carrick, glavni kandidat, da kot prvi trener izgubi službo v premier league (na stavnicah kvota 2,5), pred Alvarom Arbeloo iz Fulhama (3,25) in Robertom De Zerbijem iz Tottenhama (6,00). Na slovenski športni stavnici je sicer Leeds rahel favorit za zmago (kvota 2,25, Manchester 2,85).

Medtem si Manchester City želi podaljšati popoln uvod v sezono, čeprav nad klubom visi negotovost glede njegove prihodnosti. City mirno kraljuje na vrhu lestvice s šestimi zmagami na šestih tekmah, a bi se vse to lahko izkazalo brez pomena, če mu ne uspe razveljaviti obsodilne sodbe v več kot 100 primerih kršitev pravil. City zanika kakršno koli napačno ravnanje, primer pa bo trajal še vsaj nekaj mesecev, preden se bo izpeljal pritožbeni postopek in bodo razglašene morebitne sankcije.

Brighton nič več simpatični klub

City lahko prednost na vrhu poveča na šest točk, ko bo danes na Etihad prišel Ipswich, medtem ko Arsenal igra šele 24 ur pozneje pri Nottingham Forestu. Arsenal je edini poraz doživel po 0:3 proti Brightonu, ta pa bi lahko dosegel nove višave. Galebi so se po zaslugi strokovnega znanja lastnika Tonyja Blooma na področju podatkovne analitike prebili skozi nižje lige in v Evropo.

Kljub temu da redno prodajajo največje dragulje, so z domiselnim kadrovanjem poskrbeli, da ekipa še naprej uspeva. Trener Fabian Hürzeler želi, da ta v nedeljo proti Crystal Palaceu (15.00) pokaže neizprosno plat. »Želimo biti neusmiljeni. Želimo ustvariti to energično vzdušje, zaradi katerega bo tukaj izjemno težko igrati. To moramo še naprej graditi skupaj z našimi navijači in ne smemo biti več tisti prijazni nogometni klub.«