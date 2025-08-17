  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Šeško ves čas sprašuje in razmišlja, napočil je dan za prvi derbi

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    Benjamin Šeško bo poskušal Manchester United popeljal na pota stare slave, ko je glavni strateg kluba še bil sir Alex Ferguson. FOTO: Andrew Boyers In Eddie Keogh/Reuters
    Benjamin Šeško bo poskušal Manchester United popeljal na pota stare slave, ko je glavni strateg kluba še bil sir Alex Ferguson. FOTO: Andrew Boyers In Eddie Keogh/Reuters
    F. T.
    17. 8. 2025 | 06:15
    3:48
    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal (17.30). Klasični derbi premier league ponuja prvovrstni spektakel, pod lupo slovenskih navijačev bo tudi zavoljo odmevnega prestopa, ki ga je iz Leipziga v Manchester izpeljal Benjamin Šeško.

    Igrali bodo resda tri tekme – najprej bo na sporedu par Chelsea vs. Crystal Palace, nato Nottingham Forest vs. Brentford, tretja tekma bo omenjena Manchester United vs. Arsenal. V majici Uniteda naj bi skoraj gotovo debitiral tudi Šeško, ta čas najdražji poletni nakup rdečih vragov, ki bodo z bonusi zanj odšteli 85 milijonov evrov.

    Poletne okrepitve Uniteda v napadu so Matheus Cunha, Benjamin Šeško in Bryan Mbuemo. FOTO: X/Manchester United
    Poletne okrepitve Uniteda v napadu so Matheus Cunha, Benjamin Šeško in Bryan Mbuemo. FOTO: X/Manchester United

    Po informacijah z Otoka naj bi Manchester United angažiral vse svoje okrepitve v napadu že v prvi tekmi, trener Ruben Amorim naj bi torej poslal v ogenj vse tri adute: v konico napada Šeška, ob njem naj bi igrala Matheus Cunha, ki je prišel iz Wolverhamptona, in Bryan Mbuemo, ki je lani zabijal gole v Brentfordu.

    Amorim: Šeško je pripravljen igrati

    Šeško? »Nismo imeli veliko časa, toda Benjamin je pripravljen. Najprej fizično – pripravljen je. To je v naši ligi zelo pomemben dejavnik. Poleg tega je zelo inteligenten. O vsaki podrobnosti sprašuje, ves čas razmišlja. Popoldneve preživlja tukaj, kjer dela na svoji telesni pripravljenosti. Zato je pripravljen igrati, bomo pa videli, ali bo začel v prvi enajsterici,« je o možnostih slovenskega napadalca za igro povedal njegov trener Amorim.

    Barcelona zdaj hvali Uefo, Real Madrid pa jo prosi za pomoč

    Bomo videli, kako se bo znašel Šeško v novem okolju. »Moštvo Manchester Uniteda je pred temeljitov prenovo, želi si nazaj med najboljše v Angliji, to je logično. Veseli me, da bodo pri tem marsikaj vprašali prav Benija, ki sem mu povedal, naj le uživa naprej v tistem, kar najbolje zna, torej v igranju nogometa,« nam je v obširnem intervjuju zatrdil slovenski selektor Matjaž Kek.

    Benjamin Šeško je nazadnje zabijal gole v Leipzigu, poslej računajo na podoben scenarij navijači Manchester Uniteda. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Benjamin Šeško je nazadnje zabijal gole v Leipzigu, poslej računajo na podoben scenarij navijači Manchester Uniteda. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Prvo dejanje nove angleške sezone bosta v ponedeljek zaključila Leeds United in Everton (21.00), toda slovenski navijači ne bodo dočakali nastopa Jake Bijola v majici Leedsa, saj mora ta najprej prestati kazen ene tekme neigranja iz obdobja pri Udineseju.

    Zanesljiva City in Liverpool

    Spektakularno je bilo že v petek in soboto, ko sta si priigrala zmagi še dva kandidata za naslov angleškega prvaka – Liverpool in Manchester City. Slednji je v soboto zanesljivo zmagal na gostovanju pri Wolverhamptonu s 4:0.

    Prvi gol je z bližine zabil Erling Haaland, z roba kazenskega prostora je primaknil gol še novinec Tijjani Reijnders, ista naveza je zrežirala gol Haalanda za 3:0, piko na i je postavil še en Cityjev novinec Rayan Cherki. Liverpool je bil v petek boljši od Bournemoutha (4:2).

    Manchester Unitedpremier leagueBenjamin ŠeškoArsenalMatjaž Keknaši na tujem

