Pred Šeškom po učinkovitosti samo dva

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je na zadnjih devetih tekmah za Manchester United dosegel sedem golov, zadnjega v nedeljo za zmago s 3:1 proti Aston Villi. Trener Michael Carrick ga je samo dvakrat uvrstil v začetno enajsterico. Tudi pod Rubenom Amorimom je 22-letni Radečan večkrat prišel v igro s klopi. Skupaj je tako v Angliji zbral 1313 minut na igrišču, v tem času pa je dosegel devet golov.

To pomeni, da zadene na vsakih 145 minut, ko je v igri, kar ga uvršča na tretje mesto v premier league. Pred njim sta samo Erling Haaland iz Manchester Uniteda in Junior Kroupi iz Bournemoutha. Norvežan je v 2418 minutah zabil 22 golov ali vsakih 109 minut, Francoz pa v 1144 minutah osem golov ali enega na 143 minut.

Po učinkovitosti sledijo Richarlison (Tottenham), Joao Pedro (Chelsea), Hugo Ekitike (Liverpool) in Antoine Semenyo (Manchester City).

Če bi upoštevali samo tekme Uniteda, odkar ga vodi Carrick, pa je Šeško igral 273 minut in v tem času vratarja premagal petkrat, kar pomeni na vsakih 54 minut, pri čemer mu ni para.

Manchester United je tretji v premier league in na dobri poti, da se vrne v ligo prvakov. Naslednjo tekmo bo odigral v petek v gosteh pri Bournemouthu.