  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Pred Šeškom po učinkovitosti samo dva

Če bi upoštevali samo tekme Manchester Uniteda, odkar ga vodi Michael Carrick, Benjaminu Šešku ni para.
Benjamin Šeško si je pridobil naklonjenost soigralcev. FOTO: Oli Scarff/AFP
Galerija
Benjamin Šeško si je pridobil naklonjenost soigralcev. FOTO: Oli Scarff/AFP
Peter Zalokar
17. 3. 2026 | 11:10
17. 3. 2026 | 11:21
1:50
A+A-

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je na zadnjih devetih tekmah za Manchester United dosegel sedem golov, zadnjega v nedeljo za zmago s 3:1 proti Aston Villi. Trener Michael Carrick ga je samo dvakrat uvrstil v začetno enajsterico. Tudi pod Rubenom Amorimom je 22-letni Radečan večkrat prišel v igro s klopi. Skupaj je tako v Angliji zbral 1313 minut na igrišču, v tem času pa je dosegel devet golov.

Naslednji trener Benjamina Šeška? To bi bila grozna izbira!

To pomeni, da zadene na vsakih 145 minut, ko je v igri, kar ga uvršča na tretje mesto v premier league. Pred njim sta samo Erling Haaland iz Manchester Uniteda in Junior Kroupi iz Bournemoutha. Norvežan je v 2418 minutah zabil 22 golov ali vsakih 109 minut, Francoz pa v 1144 minutah osem golov ali enega na 143  minut.

Po učinkovitosti sledijo Richarlison (Tottenham), Joao Pedro (Chelsea), Hugo Ekitike (Liverpool) in Antoine Semenyo (Manchester City). 

Še ena prestižna nagrada za Benjamina Šeška

Če bi upoštevali samo tekme Uniteda, odkar ga vodi Carrick, pa je Šeško igral 273 minut in v tem času vratarja premagal petkrat, kar pomeni na vsakih 54 minut, pri čemer mu ni para.

Manchester United je tretji v premier league in na dobri poti, da se vrne v ligo prvakov. Naslednjo tekmo bo odigral v petek v gosteh pri Bournemouthu.

 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Manchester United

Naslednji trener Benjamina Šeška? To bi bila grozna izbira!

Nogometaši Manchester Uniteda še naprej zmagujejo, Benjamin Šeško pa v igro vstopa s klopi. Wayne Rooney je prepričan, da je Michael Carrick prava izbira.
Nejc Grilc 16. 3. 2026 | 17:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Kot zna samo Benjamin Šeško: prišel, videl, zadel (VIDEO, FOTO)

Manchester United je premagal Aston Villo in zavzel tretje mesto v premier league. Jaka Bijol priboril točko Leedsu. Tottenhamu točka v Liverpoolu.
Peter Zalokar 15. 3. 2026 | 15:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier league

Še ena prestižna nagrada za Benjamina Šeška

Slovenski napadalec iz vrst Manchester Uniteda Benjamin Šeško je postal igralec meseca februarja po izboru navdušencev nad angleško ligo.
10. 3. 2026 | 21:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predvolilna afera s prisluhi

Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhiktektov genocida v Gazi

Letala iz Tel Aviva, agenti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube na sedežu SDS in njihovi posnetki pretresajo kampanjo.
Uroš Esih 16. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odzivi na razkritje

SDS: Black Cubu bi morali postaviti spomenik

Knovs na Sovi in policiji preverja domnevno vpletanje Black Cuba v volitve.
16. 3. 2026 | 13:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Umazano kampanjo diktirajo izraelski interesi in metode

Slovenske parlamentarne volitve bo odločil boj za interpretacijo prisluhov – ne pa zdravstvo ali gospodarstvo.
Uroš Esih 17. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Več iz teme

Manchester UnitedBenjamin Šeškopremier leagueAnglijaErling Haalandnaši na tujemtuja prvenstvaangleška liga

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Nevarno kurjenje

Za požar v Majdičevem mlinu pogojna kazen

Vladu Doderju izrekli leto dni zapora s štiriletno preizkusno dobo zaradi povzročitve splošne nevarnosti.
17. 3. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nova lestvica

Primož Roglič se je povzpel, Tadej Pogačar trdno na vrhu

Mehičan Isaac Del Toro, zmagovalec kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, je zmanjšal zaostanek na lestvici UCI za slovenskim asom na 4156 točk.
17. 3. 2026 | 11:58
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Italija

V Italiji razkrili skrivnega posvojenca Raffaelle Carrà, podedoval bi lahko vse

Dediščina Carràjeve znaša okoli 300 milijonov evrov ali več, uradne ocene še ni. Doslej sta za dediča veljala njena nečaka, morda ne bo več tako.
17. 3. 2026 | 11:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost in politika

Si Black Cube zasluži spomenik? Morda, a ne za vohunsko delo

Nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar je osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past, ki tehnično ni nič posebnega.
Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Gospić

81-letni pacientki na Hrvaškem uspešno odstranili 36-kilogramski tumor

Poseg je bil po njegovih besedah zapleten in tvegan zaradi starosti pacientke in velikosti tumorja. Ta se je raztezal od medenice do pljuč.
17. 3. 2026 | 11:41
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo