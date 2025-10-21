Bo Šeško pomagal skuštranemu Franku najti pot do frizerja?

Pred dobrim letom nihče ni vedel, kdo je Frank Illett, zdaj ima več kot 327.000 sledilcev na tiktoku in skoraj pol milijona na instagramu, zbral je že 7,7 milijona všečkov. Devetindvajsetletni navijač Manchester Uniteda se je 4. oktobra lani odločil, da si ne bo ostrigel kodrastih las, dokler rdeči vragi ne bodo zmagali na petih tekmah zapored. Bližje kot zdaj, ko je ekipa slovenskega napadalca Benjamina Šeška v nedeljo presenetljivo premagala Liverpool v gosteh, še ni bil ...

Njegovi lasje so postali prava spletna senzacija, Illetta navijači zdaj vedno prepoznajo in se z njim fotografirajo. Njegova stran United We Strand – besedna igra za priljubljeni izraz United We Stand – je postala tako prepoznavna, da se je celo klub odzval na njegovo objavo.

V svojem vsakodnevnem videoposnetku (zdaj jih je že 380) je Illett v nedeljo zjutraj sporočil: »Danes gostujemo pri Liverpoolu, zmaga bi lahko vse spremenila.« United pa je po zmagi z 2: 1 na svojem uradnem računu na tiktoku odgovoril: »Imamo spodbudno novico.« Illett sam je bil presenečen in srečen in se je odzval: »Jaaaa!! Še tri zmage!«

Njegove objave so večinoma doživele pozitiven odziv, obstajajo pa takšni, ki menijo, da si fant samo želi pozornosti. Po nedavni zmagi proti Chelseaju se mu je celo zgodilo, da mu je jezni navijač začel puliti lase in ga zmerjal. »Moj namen ni bil nikoli izpostavljati pomanjkljivosti Manchester Uniteda. Širiti humor in pozitivno razpoloženje je bilo med navijači Uniteda vedno težko in vedno bo tako. Nikoli nisem pričakoval, da bo trajalo tako dolgo, ampak upam, da bomo kmalu nanizali dobre rezultate, in bolj kot večina drugih si želim, da bi te zmage prišle čim prej,« je dejal Illett, ki je ob prvi obletnici svoje poti lase pobarval rdeče.

Benjamin Šeško je zadel na zadnji tekmi na Old Traffordu proti Sunderlandu. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Unitedov trener Ruben Amorim je prvič, odkar je bil imenovan, zmagal na dveh zaporednih ligaških tekmah in ima priložnost doseči tri zaporedne zmage v vseh tekmovanjih na naslednji tekmi v soboto na Old Traffordu proti Brightonu. Potem bosta sledili gostovanji pri Nottingham Forestu in Tottenhamu. Če bo šlo vse po sreči, se bo Illett lahko ostrigel najhitreje 8. novembra.

Šeško je bil zaslužen za zmago, ki je morda začela sanjski niz, ko je dosegel gol proti Sunderlandu za 2: 0. Bo prav Radečan tisti, ko bo s svojimi zadetki skuštranemu Franku pomagal najti pot do frizerja?