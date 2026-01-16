Šeškov novi trener je motiviran: Želimo biti na vrhu

Novi trener Manchester Uniteda Michael Carrick se pripravlja na svojo prvo tekmo v drugem mandatu kot začasni strateg rdečih vragov. Jutri jih na domačem štadionu čaka obračun z mestnim tekmecem Manchester Cityjem. Nekdanji vrhunski vezist je na Old Traffordu osvojil pet naslovov v angleški ligi, zdaj pa je v drugačni vlogi pred veliko težjo nalogo.

United, ki je v premier league trenutno sedmi, je znova v rezultatski krizi, ki jo je še podžgal izpad iz FA pokala minuli vikend. Tako bodo rdeči vragi v tem koledarskem letu odigrali le 40 tekem, zato bo priložnosti za dokazovanje bore malo. Carrick ni stalna rešitev moštva, vodil ga bo le do konca sezone, njegova vrnitev pa je močno razdelila javnost.

Njegov nekdanji soigralec Gary Neville je dejal, da ga mediji ne bi smeli obravnavati kot dolgoročno rešitev, Roy Keane pa je bil mnenja, da bi United moral že sedaj v klub pripeljati čim boljšega stratega. »Nekdanji igralci mi ne nalagajo dodatnega pritiska. Krog mnenj je zelo širok, nekatera so pozitivna, druga precej manj. V moji situaciji je to povsem nepomembno. Vem, kaj želimo izboljšati, kako želimo delati z igralci,« pravi novi trener.

Takole je Michael Carrick nekoč branil barve Manchester Uniteda. FOTO: Reuters

Carrick je Manchester United za vsega dvanajst dni že vodil leta 2021, ko je klub odpustil Oleja Gunnarja Solskjaerja. V tem obdobju je na treh tekmah ostal neporažen, obenem pa je vknjižil tudi zmago s 3:2 proti Arsenalu. Prav Londončani bodo v naslednjem krogu elitnega angleškega ligaškega tekmovanja naslednji tekmec Manchester Uniteda. Tokrat bo imel Carrick veliko več časa za dokazovanje, a kar hitro bo moral ujeti tekmovalni ritem, saj bodo prihodnje tekme izjemno zahtevne.

Za četrtim Liverpoolom na lestvici zaostajajo le za štiri točke. »Želimo biti blizu vrha, a do tja moramo priti s številnimi manjšimi koraki. Uvrstitev v evropska tekmovanja bi bila eden od teh korakov. Močno si želim uspeti, to je velika in pomembna naloga,« dodaja Carrick.

Branilec Harry Maguire je Carrickov prihod pozdravil in ga opisal kot izjemnega trenerja. »Ima odlične ideje, zelo dobro komunicira in je taktično res, res dober. Opravili smo že nekaj treningov in mislim, da skuša vnesti novo energijo in nove zamisli, ne da bi nas v tem trenutku preveč obremenjeval s taktičnimi podrobnostmi,« je povedal.

Manchesterski derbi bo tudi najrazburljivejši obračun kroga. Jaka Bijol se bo z Leedsom jutri srečal z Fulhamom, k Chelseaju pa prihaja Brentford. V Liverpool prihaja Burnley, zelo zanimiv londonski obračun pa si obetamo tudi med Tottenhamom in West Hamom.