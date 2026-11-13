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Nogomet

Junak lige prvakov na poti k Šešku, a ustavili bi ga lahko Madridčani

Po prihodu novega trenerja se že omenja prva morebitna tarča. Zvezdnik italijanskega bisera je proti Unitedu nedavno zadel, zdaj pa bi lahko zaigral v rdečem.
Nico Paz, ko je zadel v ligi prvakov proti Manchester Unitedu. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Galerija
Nico Paz, ko je zadel v ligi prvakov proti Manchester Unitedu. FOTO: Claudia Greco/Reuters
M. Ru.
13. 11. 2026 | 15:12
13. 11. 2026 | 15:16
2:31
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Pri Manchester Unitedu se po odhodu trenerja Michaela Carricka obetajo številne spremembe. Na trenerski stolček naj bi sedel Mauricio Pochettino, vodstvo kluba pa že išče okrepitve za prihodnjo sezono. Po poročanju angleškega časnika The Sun je med glavnimi kandidati za prihod na Old Trafford argentinski reprezentant Nico Paz, ki navdušuje v dresu Coma.

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Dvaindvajsetletni ofenzivni vezist je v tej sezoni na 14 tekmah dosegel šest golov in prispeval osem asistenc. Oktobra je zablestel prav proti Manchester Unitedu, ko je ob zmagi italijanskega moštva s 4:1 v ligi prvakov dvakrat zatresel mrežo in prispeval še podajo. Angleški velikan naj bi se zanj sicer zanimal že pred omenjenim obračunom, prihod njegovega rojaka Pochettina pa bi lahko dodatno povečal možnosti za prestop.

Paz je leta 2024 v Como prestopil iz madridskega Reala, ki pa ima v pogodbi določilo o možnosti njegovega ponovnega odkupa. Španski velikan naj bi lahko to možnost prihodnje poletje izkoristil za približno 80 milijonov evrov. Argentinec naj bi vrnitev v Madrid zavrnil že letos, saj bi se tam za igralni čas potegoval tudi z Judom Bellinghamom.

Zanimanje Uniteda je povezano tudi z negotovo prihodnostjo Bruna Fernandesa. Dvaintridesetletnemu Portugalcu se pogodba približuje izteku, klub pa ima možnost podaljšanja sodelovanja še za eno sezono. Njegove predstave in nesoglasja glede taktičnih zamisli nekdanjega trenerja Carricka so sprožili ugibanja o morebitnem odhodu.

Angleži imajo težave tudi v napadu, kjer zaradi poškodbe goleni do januarja ne bo slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška. Paz, ki lahko igra na več položajih v napadalnem delu moštva, bi tako pomenil pomembno okrepitev.

Toda Manchester United bo moral ob morebitnem poskusu prestopa upoštevati tudi interese Reala, ki ima pri odločanju o prihodnosti mladega Argentinca pomembno prednost.

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