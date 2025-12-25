Slavni kapetan neposreden: Manj nasmehov in več morilcev, Šeško naj bo sebičen

V dolgi vrsti odličnih nogometašev, ki so šli skozi vrste Manchester Uniteda, Roy Keane izstopa kot kapetan rdečih vragov z najdaljšim stažem. Trak je nosil od leta 1997 do 2005, na igrišču je blestel z neizprosnostjo in agresivno igro na robu prekrška.

Prav to manjka tudi Benjaminu Šešku, je prepričan Keane. »Všeč mi je Matheus Cunha, je nekoliko nor in sebičen. Spominja me na Ronalda na začetku kariere, spravljal me je v obup, ko mi ni podajal žog, a je nato v trenutku dosegel tri gole. To United potrebuje tudi danes, manj nasmehov in dobrih fantov in več morilcev. Šeško bi se moral zgledovati po Cunhi, moral bi biti bolj sebičen.«

Roy Keane je prepričan, da bi se moral Šeško bolj zgledovati po soigralcu. Foto Andrew Boyers/Reuters

V angleških medijih po neprepričljivi vrnitvi Šeška v začetno enajsterico ni manjkalo kritik na račun slovenskega napadalca, številni komentatorji so prepričani, da bi United moral že pozimi v klub pripeljati napadalno okrepitev.

Šeško lahko kritike utiša jutri, ko bo ob 21. uri United gostil Newcastle, dvoboj Šeška z Nickom Woltemadejem v konici napada srak pa bo še posebej zanimiv. Prvi meseci v Angliji so za nemškega mladeniča minili veliko bolj uspešno, je pri sedmih golih na 14 tekmah, Šeško je na eni manj dosegel dva gola.