    Nogomet

    Šešku se kmalu obetajo novi soigralci (VIDEO)

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je povedal, da klub ne bo čakal z novimi nakupi, dokler se ne znebi nezadovoljnih igralcev. V nedeljo s Fulhamom.
    Benjamin Šeško je v nedeljo debitiral na Old Traffordu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je v nedeljo debitiral na Old Traffordu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Peter Zalokar
    22. 8. 2025 | 18:11
    22. 8. 2025 | 18:50
    2:57
    A+A-

    Manchester United očitno še ni končal z nakupovanjem okrepitev, med katerimi je tudi Benjamin Šeško, ki bo želel v nedeljo pri Fulhamu vpisati prvi gol v premier league. Rdeči vragi imajo skupino igralcev, ki želijo oditi, vendar klub ne bo čakal na njihov odhod, da bi pripeljal zamenjave, je dejal trener Rúben Amorim. Poletni prestopni rok se konča 1. septembra.

    image_alt
    Od videoiger in klavirja do finančnega vlaganja

    United je julija sporočil, da pet igralcev išče odhod iz kluba, med njimi Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Tyrell Malacia in Jadon Sancho. Medtem ko se je Rashford že pridružil Barceloni na posoji, drugi še niso odšli. Amorim je vse štiri igralce izpustil iz ekipe, ko je United začel svojo sezono z domačim porazom z 0:1 proti Arsenalu prejšnji konec tedna.

    image_alt
    Amorim po porazu: Lahko premagamo vsakogar

    »Vem, da ni dobro imeti igralcev v takšnem položaju, vendar je jasno, da želijo igrati v drugem klubu,« je Amorim povedal novinarjem pred nedeljskim gostovanjem v Londonu. »Ne gre za to, da bodo ti igralci odšli in bomo nato dobili novega igralca. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, vendar ne čakamo, da bi nekoga odpustili, preden bi pripeljali drugega igralca. Eno ni odvisno od drugega.«

    United je to poletje za prestope že porabil okoli 230 milijonov evrov in okrepil svoj napad s prihodom Šeška, Matheusa Cunhe in Bryana Mbeumoja.

    Ruben Amorim si obeta nove okrepitve. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
    Ruben Amorim si obeta nove okrepitve. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

    Amorim je dejal, da se je United dobro odrezal proti Arsenalu kljub tesnemu porazu in da morajo ohraniti svojo doslednost proti Fulhamu, ki je prejšnji konec tedna remiziral z Brightonom. »Imajo jasno identiteto, Marco Silva je zelo izkušen in pameten. Lahko spremeni več stvari, pokrije različne prostore in vidite lahko, da poskuša to narediti iz tekme v tekmo,« je dejal Amorim. »Počutijo se udobno, ker imajo izkušnje, razumejo ligo ... to bo težka tekma.«

    image_alt
    Šeško debitiral na Old Traffordu, ampak Arsenal je zasolil rano rdečim vragom

    Poškodba zadnje stegenske mišice je proti Arsenalu onemogočila nastop prvemu vratarju Uniteda Andreju Onanaju, napaka nadomestnega vratarja Altaya Bayindirja pa je privedla do zgodnjega zmagovitega zadetka gostov. »Onana je pripravljen za igro kot prejšnji teden ... zato bomo videli, kdo bo vratar,« je dejal Amorim in dodal, da so vsi igralci razen Lisandra Martíneza in Noussairja Mazraouija pripravljeni za igro, je poročal Reuters.

    Premium
    Razno
    Nogomet

    Od videoiger in klavirja do finančnega vlaganja

    Pričakuje se, da bo predvsem Bruno Fernandes ustvarjal priložnosti za Benjamina Šeška – Kdo so drugi soigralci pri rdečih vragih?
    22. 8. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Arsenal dobil severnolondonsko bitko za Ezejev podpis

    Severnolondonski klub se je po poročanju The Athetica dogovoril za prestop Eberechija Ezeja iz Crystal Palacea v višini 78 milijonov evrov.
    21. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Razdor med Newcastlom in Alexandrom Isakom je vse globlji

    Šved noče več igrati za Newcastle, z mislimi je že pri Liverpoolu. Aktualni angleški prvaki še niso poslali dovolj visoke ponudbe.
    Matic Rupnik 20. 8. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Bijolov Leeds do prvih treh točk

    Leeds United, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je slavil v prvem krogu angleškega prvenstva. Bijol zaradi kartonov ni igral.
    19. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po derbiju

    Amorim po porazu: Lahko premagamo vsakogar

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je bil kljub neuspehu proti Arsenalu optimističen. Njegov kolega Mikel Arteta: Velik rezultat, a smo daleč od vrhunca.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 21:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spremljali smo v živo

    Šeško debitiral na Old Traffordu, ampak Arsenal je zasolil rano rdečim vragom

    Derbi prvega kola angleške premier league med Manchester Unitedom in Arsenalom se je končal z zmago gostov, za katere je zadel Riccardo Calafiori.
    Peter Zalokar 17. 8. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Anglijapremier leagueBenjamin ŠeškoManchester UnitedRuben Amorimangleško prvenstvoMarcus Rashford

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Minimalno urno plačilo

    Odločeno: samozaposlenim v kulturi najmanj 14,83 in največ 16,91 evra na uro

    V uradnem listu je objavljena odredba o višini minimalnega urnega plačila za opravljeno delo samozaposlenih v kulturi.
    22. 8. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volkovi

    Študija iz ZDA: Kako odstrel volkov vpliva na napade na živino

    Podatki kažejo, da manj volkov ne pomeni avtomatično manj napadov na živino.
    22. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prestrukturiranje Šaleške doline

    Najspornejši del zakona je plavajoča elektrarna

    Minister Aleksander Jevšek je velenjskim in šoštanjskim svetnikom dejal, da nobena rešitev ne more biti vsiljena v okolje.
    Špela Kuralt 22. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šprint na mirnih vodah

    Mladi Pikon sedmi na svetu, Mia Medved v finalu

    Na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu so se slovenski čolni izkazali. Glavni adut ženski dvojec Anja Osterman-Mia Medved.
    22. 8. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prestrukturiranje Šaleške doline

    Najspornejši del zakona je plavajoča elektrarna

    Minister Aleksander Jevšek je velenjskim in šoštanjskim svetnikom dejal, da nobena rešitev ne more biti vsiljena v okolje.
    Špela Kuralt 22. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šprint na mirnih vodah

    Mladi Pikon sedmi na svetu, Mia Medved v finalu

    Na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu so se slovenski čolni izkazali. Glavni adut ženski dvojec Anja Osterman-Mia Medved.
    22. 8. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več

