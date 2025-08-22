Šešku se kmalu obetajo novi soigralci (VIDEO)

Manchester United očitno še ni končal z nakupovanjem okrepitev, med katerimi je tudi Benjamin Šeško, ki bo želel v nedeljo pri Fulhamu vpisati prvi gol v premier league. Rdeči vragi imajo skupino igralcev, ki želijo oditi, vendar klub ne bo čakal na njihov odhod, da bi pripeljal zamenjave, je dejal trener Rúben Amorim. Poletni prestopni rok se konča 1. septembra.

United je julija sporočil, da pet igralcev išče odhod iz kluba, med njimi Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Tyrell Malacia in Jadon Sancho. Medtem ko se je Rashford že pridružil Barceloni na posoji, drugi še niso odšli. Amorim je vse štiri igralce izpustil iz ekipe, ko je United začel svojo sezono z domačim porazom z 0:1 proti Arsenalu prejšnji konec tedna.

»Vem, da ni dobro imeti igralcev v takšnem položaju, vendar je jasno, da želijo igrati v drugem klubu,« je Amorim povedal novinarjem pred nedeljskim gostovanjem v Londonu. »Ne gre za to, da bodo ti igralci odšli in bomo nato dobili novega igralca. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, vendar ne čakamo, da bi nekoga odpustili, preden bi pripeljali drugega igralca. Eno ni odvisno od drugega.«

United je to poletje za prestope že porabil okoli 230 milijonov evrov in okrepil svoj napad s prihodom Šeška, Matheusa Cunhe in Bryana Mbeumoja.

Ruben Amorim si obeta nove okrepitve. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Amorim je dejal, da se je United dobro odrezal proti Arsenalu kljub tesnemu porazu in da morajo ohraniti svojo doslednost proti Fulhamu, ki je prejšnji konec tedna remiziral z Brightonom. »Imajo jasno identiteto, Marco Silva je zelo izkušen in pameten. Lahko spremeni več stvari, pokrije različne prostore in vidite lahko, da poskuša to narediti iz tekme v tekmo,« je dejal Amorim. »Počutijo se udobno, ker imajo izkušnje, razumejo ligo ... to bo težka tekma.«

Poškodba zadnje stegenske mišice je proti Arsenalu onemogočila nastop prvemu vratarju Uniteda Andreju Onanaju, napaka nadomestnega vratarja Altaya Bayindirja pa je privedla do zgodnjega zmagovitega zadetka gostov. »Onana je pripravljen za igro kot prejšnji teden ... zato bomo videli, kdo bo vratar,« je dejal Amorim in dodal, da so vsi igralci razen Lisandra Martíneza in Noussairja Mazraouija pripravljeni za igro, je poročal Reuters.