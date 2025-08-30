Manchester United do prve zmage v 97. minuti, Benjamin Šeško še brez gola

Nogometaši Manchester Uniteda so v 3. kolu angleškega prvenstva dočakali prvo zmago v sezoni. Tekmo je za rdeče vrage, pri katerih je slovenski reprezentant Benjamin Šeško v igro vstopil s klopi, globoko v sodnikovem dodatku odločil Bruno Fernandes. Chelsea je po z zmagi z 2:0 nad Fulhamom skočil na prvo mesto lestvice.

Šeško tudi današnje tekme angleški elitni ligi ni začel. Tudi ko se je sredi prvega polčasa poškodoval Matheus Cunha, je v igro vstopil drug rezervni napadalec Joshua Zirkzee. Slovenski napadalec je priložnost za igro dočakal v 72. minuti. Do konca je imel dve priložnosti z glavo, a bo na prvi gol v dresu Uniteda še moral počakati.

Rdeči vragi so si danes znova pripravili obilo priložnost, sprožili so kar 26 strelov proti Burnleyjevim vratom, a se je tudi današnja tekma odvila v tipično kaotičnem slogu Uniteda. Domači so povedli v 27. minuti, ko je Casemiro po podaji s prostega strela z glavo zadel prečko, Martin Dubravka pa nato ni uspel posredovati po odbitku žoge od hrbta Josha Cullena.

Gostje so v 55. minuti izenačili, a je United ekspresno odgovoril, ko je dve minuti zatem za novo vodstvo zadel Bryan Mbeumo. Burnley je v 66. še enkrat izenačil, ko je Jaidon Anthony izkoristil zmedo v domačem kazenskem prosotru. Odrešitelj rdečih vragov je bil Fernandes v 97. minuti, ko je unovčil enajstmetrovko. To je United dobil po posredovanju Vara in prekrškom nad Amadaom Diallom.

Chelsea je v londonskem obračunu z 2:0 ugnal Fulham. Za domačo zasedbo sta zadela Joao Pedro v sodnikovem dodatku prvega dela in Enzo Fernandez z enajstmetrovke v 56. minuti. Chelsea je z drugo zmago in sedmimi točkami začasno skočil na vrh razpredelnice.

Pri tem mu je pomagal še en londonski klub Tottenham, ki je doma izgubil prvič v sezoni in ostal pri šestih točkah. Bournemouth je v severnem Londonu slavil z golom Evanilsona v 5. minuti.

Drugič letos sta zmagala tudi Everton in povratnik med elito Sunderland. Everton je s 3:2 premagal Wolverhampton, ki po treh tekmah ostaja brez osvojene točke, Sunderland pa je bil z 2:1, tudi z golom v izdihljajih srečanja, boljši od Brentforda.

V nedeljo sledijo preostali dvoboji tretjega kroga. Ob 15. uri bo Brighton gostil Manchester City, Nottingham Forest pa West Ham. Ob 17.30 sledi derbi kroga med Liverpoolom in Arsenalom, ob 20. uri pa še tekma Aston Ville in Crystal Palacea.