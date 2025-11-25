Šeško videl eno najbolj bizarnih izključitev igralca (VIDEO)

Brez Benjamina Šeška, ki okreva po poškodbi kolena, so nogometaši Manchester Uniteda na zadnji tekmi 12. kola premier league razočarali navijače na Old Traffordu. Čeprav so bili od 13. minute z igralcem več, jim ni uspelo premagati angleškega reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda. V 29. minuti je izjemen zadetek za Everton dosegel Kiernan Dewsbury-Hall.

Rdeči vragi so bili pred tem na petih zaporednih tekmah neporaženi, zdaj imajo pet zmag, tri neodločene izide in štiri poraze in so na desetem mestu na lestvici. Tekmo z Evertonom je zaznamovala ena najbolj bizarnih izključitev, Idrissa Gueye je namreč prisolil zaušnico svojemu soigralcu Michaelu Keanu in moral predčasno pod prho.

Keane je v Evertonovem kazenskem prostoru slabo podal do Gueya, kar je skoraj privedlo do zadetka Uniteda. Gueye je bil jezen na Keana, nakar ga je po nekaj sočnih besedah ta odrinil, Gueye pa ga je malce udaril. Sodnik Tony Harrington mu je pokazal neposredni rdeči karton.

Senegalski veteran bo dobil tri tekme prepovedi igranja, toda trener David Moyes mu je po zmagi proti svojemu nekdanjemu klubu stopil v bran. »Rad imam, kadar se igralci kregajo zaradi napak, takšne stvari potrebujejo reakcijo,« je dejal Moyes, naslednik Alexa Fergusona pri Unitedu.

Gueye, nekdanji član PSG, Aston Ville in Lilla, je po tekmi obžaloval potezo v afektu. »Želim se opravičiti soigralcu Michaelu Keanu. Prevzemam odgovornost. Opravičujem pa se tudi soigralcem, zaposlenim v klubu, navijačem. To, kar sem storil, ne odraža tega, kar sem. Čustva so močna, ampak nič ne opravičuje takšnega obnašanja. Poskrbel bom, da se to ne ponovi,« je zapisal Gueye.