Manchester United najdražji v Evropi

Manchester United ima najdražje moštvo v Evropi, je razkrilo poročilo Uefe. Ekipa trenerja Erika ten Haga je stala 1,41 milijarde evrov.

Izračun upošteva odškodnine, ki so jih klubi plačali za igralce, rdeči vragi so denimo odšteli 100 milijonov evrov za Antonyja, 93 milijonov za Harryja Maguireja leta 2019, 85 mio za Jadona Sancha in 70 mio za Casemira.

Poročilo sicer zajema samo prestope do konca sezone 2022/23, kar pomeni, da ne vključuje 55 milijonov €, kolikor so na Old Traffordu poleti plačali za Andreja Onanaja, 70 za Masona Mounta in 85 za Rasmusa Højlunda.

A velikih vložkov Manchester United ne upravičuje na igrišču, v premier league je šele šesti in je izpadel v skupinskem delu lige prvakov. Veliko bolj uspešen je mestni tekmec Manchester City, katerega igralci so stali 1,18 milijarde evrov, zasedba Pepa Guardiole pa je sezono sklenila s trojno krono.

Grafika The Sun

Na tretjem mestu najdemo Chelsea (1,08 mrd), na četrtem pa Real Madrid (1,03). Sledijo PSG (937 mio), Liverpool (904), Arsenal (889), Juventus (769), Tottenham (666), Inter (589), Barcelona (576), Newcastle (542), Bayern (534) in Leipzig Benjamina Šeška (506).