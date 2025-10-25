Dobre novice iz Manchestra, Šeška pričakujejo v prvi postavi

Deveti krog v premier league se je za Slovence začel zelo uspešno. »Verjamem, da bo moja priložnost kmalu prišla in takrat moram biti pripravljen, da jo izkoristim,« je bil med reprezentančno akcijo na Brdu potrpežljiv Jaka Bijol. Za tekmo z West Hamom je končno dobil priložnost v prvi enajsterici in jo dobro izkoristil.

Imel je 75 stikov z žogo, zaključil je 57 podaj in dobil zelo solidno oceno 6,8 na portalu sofascore. Leeds je zabeležil pomembno zmago z 2:1 in je na 13. mestu, z 11 točkami imajo že 6 točk naskoka pred območjem, ki vodi v championship.

Jaka Bijol je dočakal ognjeni krst. Foto Chris Radburn/Reuters

Danes je na vrsti še Manchester United, v zgodnjem večernem terminu (18.30) bodo rdeči vragi na Old Traffordu gostili Brighton. Pred reprezentančnim oknom je Benjamin Šeško prvič dosegel gol na kultnem štadionu, tokrat bo imel lepo priložnost, da strelsko bero obogati. Kot poročajo številni portali, ki spremljajo dogajanje v Unitedu, bo zaradi zdravstvenih težav Masona Mounta Šeško skoraj zagotovo tekmo začel v prvi postavi.

Brighton je le dvakrat na zadnjih 20 tekmah mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je dobra novica za slovenskega napadalca. Liverpool bo zvečer (21) gostoval v Londonu pri Brentfordu, vodilni Arsenal jutri gosti neugodne tekmece iz južnega Londona Crystal Palace. Tekma bo posebna za Eberechija Ezeja, ki se je v zadnjih urah prestopnega roka prav iz Palacea preselil v vrste topničarjev.