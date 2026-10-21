Popolna blamaža Šeškovih soigralcev ob jezeru Como

Nogometaši Manchester Uniteda so v 3. krogu lige prvakov brez poškodovanega Benjamina Šeška gostovali v Comu. Italijanski prvoligaš je zmagal s 4:1. Angleži so se po svoji priložnosti takoj znašli v zaostanku, ko je v drugi minuti zadel Nico Paz z lepim strelom z roba kazenskega prostora.

V prvem polčasu boljši Italijani so podvojili prednost v 49. minuti, takrat je bil Paz v vlogi podajalca, zadel pa je grški napadalec Anastasios Duvikas, ki je vpisal še tretji gol na tretji tekmi lige prvakov. Como je z Martinom Baturino, Pazom in Duvikasom popolnoma izigral Unitedovo obrambo.

V 57. minuti je po izgubljeni žogi Carlosa Balebe Paz stekel proti vratom rdečih vragov in dosegel še svoj drugi gol na tekmi za 3:0, kar je še povečalo muke in težave angleške ekipe, pri kateri na nitki visi tudi trenerska služba Michaela Carricka. Na 4:0 je povišal Jacobo Ramon v 76. minuti. V sodniškem dodatku je le kozmetično popravil izid Joshua Zirkzee.

V zgodnejšem terminu je bila še tekma med Lillom in Galatasarayem, ki jo je sodil slovenski sodnik Rade Obrenović s pomočniki. Dobili so jo Turki s 4:2. Pri domačih je dva gola dosegel Soriba Diaoune, kar je pomagalo k vodstvu 2:1, toda zatem so gosti prek golov Alekseja Batrakova in Victorja Osimhena ter avtogola Berkeja Özerja pripravili preobrat.

Ob 21. uri bo Brugge, pri katerem je tokrat v postavi tudi mladi Slovenec Tian Nai Koren, gostil Lens. V večernem terminu bo sicer v ospredju obračun Bayerna, pri katerem zaradi smrti v družini ni Joshue Kimmicha, in Arsenala, evropski rekorder Real Madrid bo gostil Leipzig, Aston Villa bo igrala proti Vikingu Stavangerju, Betis proti Feyenoordu, Inter proti Šahtarju, Sporting pa proti Lasku Linzu.