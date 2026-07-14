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Nogomet

Rdeči vragi Šešku dodali zvenečo okrepitev

Belgijec je na SP dosegel dva gola, oba ob zmagi Belgije nad Senegalom s 3:2 v šestnajstini finala.
FOTO: Blake Dahlin/Reuters
Galerija
FOTO: Blake Dahlin/Reuters
P. Z., STA
14. 7. 2026 | 20:53
14. 7. 2026 | 20:58
2:19
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Manchester United je na spletni strani predstavil še tretjo poletno okrepitev. Dres rdečih vragov, za katere igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, bo oblekel Belgijec Youri Tielemans. Devetindvajsetletnik je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.

Tielemans je nedavno igral na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, z belgijsko reprezentanco pa se je uvrstil v četrtfinale. Dosegel je dva gola, oba ob zmagi Belgije nad Senegalom s 3:2 v šestnajstini finala. V 89. minuti je izenačil, v 125. minuti pa je iz enajstmetrovke dosegel zmagoviti gol.

V boju za polfinale je morala Belgija priznati premoč Španiji (1:2). Tielemans je za Belgijo doslej odigral 90 tekem in dosegel 15 zadetkov, od tega dva na letošnjem mundialu v šestnajstini finala proti Senegalu (3:2).

Belgijski reprezentant, ki se najbolje znajde v zvezni vrsti, je kariero začel pri Anderlechtu, nato pa se je preselil k Monacu. Od tam ga je pot vodila na Otok, kjer je najprej kot posojen nogometaš igral za Leicester, po kasnejšem prestopu k lisicam pa je bil nato od leta 2023 član Aston Ville.

United na spletni strani ni sporočil, koliko je odštel za 29-letnika, ki je imel s klubom iz Birminghama veljavno pogodbo do konca sezone 2027/28. ESPN poroča, da so rdeči vragi plačali odkupno klavzulo v višini 42 milijonov evrov.

V prejšnji sezoni je za Aston Villo skupaj odigral 35 tekem v vseh tekmovanjih ter dosegel dva gola in prispeval še sedem podaj.

Manchester United se je to poletje okrepil še z vezistom Andreyem Santosom iz Chelseaja (56 milijonov evrov) in rezervnim vratarjem Karlom Darlowom iz Leedsa (prost igralec).

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