Manchester United in Benjamin Šeško imata skupni cilj

Bo Manchester United v svoji četrti tekmi sezone prvič zmagal, bo Benjamin Šeško v svoji četrti tekmi zabil prvi gol? To sta vprašanji za navijače rdečih vragov in vse bolj tudi za privržence slovenske nogometne reprezentance na zadnji konec tedna pred t. i. reprezentančnim premorom zaradi kvalifikacij za SP 2026.

Na štadionu Old Trafford ne spijo mirno, potem ko se zdi, da so vsaj navidez slabši iz tekme v tekmo. Če so si v sezonski premieri z Arsenalom prislužili aplavz navijačev kljub porazu, je bilo s Fulhamom že slabše, vrhunec je bil sredin poraz slovitega Manchester Uniteda v ligaški tekmi v mestu Grimsby, kjer domuje tamkajšnji četrtoligaš. Šeško je prvič v sezoni začel tekmo od prve minute, toda ni navdušil otoških kritikov, med katerimi si ga je najmočneje privoščil Gary Neville, legendarni član kluba, ki ne skopari z neposrednimi mnenji: »Od 90 milijonov evrov vrednega nakupa nismo videli ne hitrosti ne moči.«

Amorim računa na vse tri napadalce

Po družbenih omrežjih je mogoče zaslediti celo odzive navijačev Arsenala, ki se zahvaljujejo novemu športnemu direktorju Andrei Berti – dobro ga pozna Jan Oblak, saj je prej dvanajst let deloval pri Atleticu –, ker je namesto Šeška izbral Viktorja Gyökeresa.

United je iz pokala izpadel po 13. seriji enajstmetrovk, hvala bogu, da je Šeško zadel svoj strel, sicer bi ga zmleli. Manj obetavno za njegov status je dejstvo, da je izvajal 11-m zadnji, deseti, za njim je bil na vrsti le še vratar Onana. Po poročanju BBC naj bi bilo to zaradi krčev. Matheus Cunha in Bryan Mbeumo, okrepitvi Uniteda za 150 milijonov €, sta celo zgrešila svoja strela.

Portugalski trener Ruben Amorim doslej ni osrečil navijačev Manchester Uniteda. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Sobota prinaša novo tekmo ManUtd v premier league, trener Ruben Amorim, ki spušča po porazih v zrak čudne izjave in gotovo njegova služba ni na varnem, naj bi poslal v ogenj prav trojico Cunha-Mbeumo-Šeško (3-4-2-1), bomo videli, kako uspešen bo United v domači tekmi z Burnleyjem.

Tudi Šeško ima imenitno priložnost, da z golom utiša kritike in samozavestno prispe na ponedeljkov zbor Slovenije na Brdu: za petkov spopad s Švedsko, za katero igrata prav njegova znanca iz prestopnega roka – Isak in Gyökeres. Manchester United lovi prvo zmago, Benjamin Šeško prvi gol. Jernej Suhadolnik