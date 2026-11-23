Mauricio Pochettino si je vrnitev v klubski nogomet gotovo predstavljal drugače. Argentinski strateg, ki je pred dnevi zapustil mesto selektorja reprezentance ZDA in prevzel Manchester United, je na svoji prvi tekmi doživel pravi polom. Liverpool je na Anfieldu slavil s 4:0, navijači domačega moštva pa so že med tekmo novemu trenerju gostov prepevali, da bo kmalu ostal brez službe.

Začetek je bil za Pochettina naravnost katastrofalen. Že v osmi minuti je bil zaradi prekrška nad Alexandrom Isakom izključen Leny Yoro, Liverpool pa je hitro izkoristil številčno premoč in po 14 minutah vodil že z 2:0. United se do konca tekme ni pobral in doživel enega najhujših porazov proti večnemu tekmecu.

Pochettino je s tem izenačil najhujši poraz trenerja na debiju pri Manchester Unitedu. Nazadnje se je to zgodilo davnega leta 1926, ko je Lal Hilditch proti Boltonu prav tako izgubil z 0:4. »Danes sem se naučil, da se moji igralci želijo boriti. Predani so ekipi in klubu ter si želijo zmagovati. Po osmih minutah smo ostali z desetimi igralci, kar je izjemno zahtevno. V takšnih okoliščinah bi lahko tudi najboljša ekipa na svetu prejela štiri gole ali še več,« je po porazu dejal 54-letni Argentinec.

Pochettino je bil še posebej nezadovoljen s sodniško odločitvijo ob izključitvi Yoroja. Prepričan je bil, da bi moral sodnik pred tem na drugi strani dosoditi enajstmetrovko za United. »Bili smo kaznovani, oni pa ne. To je resnica,« je poudaril.

Argentinec je sicer za seboj imel izjemno pester teden. Še v torek je v Cincinnatiju vodil ameriško reprezentanco do zmage nad Haitijem z 2:0, nato pa z zasebnim letalom odpotoval v Manchester. Po podpisu dveinpolletne pogodbe je imel le nekaj dni časa za pripravo na zahtevno gostovanje pri Liverpoolu.

Poraz je še poglobil krizo rdečih vragov, ki so, da, sliši se noro, po enajstih krogih na 19. mestu premierligaške lestvice, že 20 točk za vodilnim Arsenalom. Na zadnjih šestih tekmah so prejeli kar 19 zadetkov, v vseh tekmovanjih pa so v tej sezoni zmagali le štirikrat.

Angleška javnost je bila po porazu neizprosna. Tragikomedija, debakel, sramota, so bile najpogostejše besede, uporabljene v analizah tekem. Nekdanji kapetan Uniteda Roy Keane po tekmi ni skrival razočaranja. »Navijači ob koncu ploskajo igralcem. Čemu? Slabi predstavi? Kdaj bodo igralci prevzeli odgovornost za svoje odločitve?« se je vprašal v studiu televizije Sky Sports.

Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag, Ruben Amorim in Michael Carrick niso bili slabi trenerji. Tudi igralci v ekipi zagotovo niso igralci, ki so tako slabi, da bi bili predzadnji na lestvici.

A ko vodstvo ekipe sprejema same slabe odločitve in ko jih neizprosna otoška javnost ves čas spremlja z lupo, potem je vrnitev na vrh preprosto nemogoča. Leta Uniteda so očitno mimo, družina Glazer (dvotretjinski lastnik) in Ineos s sirom Jimom Ratcliffom (tretjinskim lastnikom) pa so v minulih letih klub pripeljali do točke, na kateri je napad na vrh lige preprosto nerealističen.

Že v sredo bo Manchester United v ligi prvakov gostoval pri Sportingu v Lizboni, nato pa ga v angleškem prvenstvu čakajo Brentford, Newcastle in Coventry. Če se rezultati ne bodo hitro izboljšali, se bo pritisk na argentinskega trenerja le še stopnjeval.

Hkrati ManUTD išče tudi novega napadalca. Benjamin Šeško se bo na treninge vrnil šele januarja, pa tudi sicer poprej v rdečem dresu ni bil stroj za zabijanje. Angleški mediji so poročali celo, da se za mladega Radečana zanima torinski Juventus, a je Pochettino zatrdil, da si Šeška po novem letu spet želi videti v njegovi ekipi.