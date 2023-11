Pod Erikom ten Hagom se je gledališče sanj spremenilo v gledališče ničesar

V sezoni 1962/63 je imel angleški nogometni velikan Manchester United tako slab prvi del sezone na Old Traffordu, kot ga ima v tej. Po zanesljivem porazu z 0:3 proti Newcastlu v angleškem pokalu (Carabeo) je ManUtd izgubil že petič v desetih domačih tekmah. Minuli konec tedna je bil v ligaškem derbiju na Old Traffordu za razred boljši (3:0) tudi prvak in mestni tekmec City.

»Sinoči smo videli, da se je gledališče sanj spremenil v gledališče ničesar. Vsak Unitedov navijač je bil zdolgočasen,« je na družabnem omrežju X zapisal komentator Gary Neville. Nekdanji član najboljšega rodu rdečih vragov je namignil, kdo je krivec.

»Igralci so v šoku, predstave slabe, trener se bori pred našimi očmi,« je bil kratek in jedrnat, nato pa še bolj neposreden: »To smo že videli, vemo, kako se konča in imamo dovolj.«

Nizozemec na trenerskem tsolčku Erik ten Hag lahko preživi le po čudežu, a mu slabo kaže, saj nima zaupanja igralcev. Po Alexu Fergusono, ki je leta 2013 končal svoje 27 let dolgo obdobje, bo Manchester United, kot kaže, po Škotu Davidu Moyesu, Nizozemcu Louisu Van Gaalu, Portugalcu Joseju Mourinhu, Norvežanu Oleju Gunnarju Solskjærju in Nemcu Ralfu Rangnicku iskal še šestega trenerja.