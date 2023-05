Manchester United zavrnil nakup Haalanda za štiri milijone evrov

Nekdanji trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je razkril zanimivo zgodbo izpred nekaj let, ki ni v ponos skavtski in kadrovski službi nogometnega kluba z nemara največ navijači na svetu. Norvežan, ki je med letoma 1996 in 2007 igral za rdeče vrage, med letoma 2018 in 2021 pa tudi vodil priljubljeni klub s štadiona Old Trafford, je zatrdil, da bi lahko Manchester United zelo poceni prišel do Erlinga Haalanda, danes enega najboljših srednjih napadalcev na svetu.

Namesto na Old Trafford zavil v Salzburg

»Pred leti sem ga ponudil klubu, ko je Haaland igral še v majici Moldeja – tega je vodil Solskjaer med letoma 2015 in 2018, op. a. –, zanj bi bilo treba odšteti le štiri milijone evrov. Niso me poslušali, pa je šlo le za štiri milijone!« je razkril Solskjaer. Haaland je leta 2019 nato prestopil v Salzburg, po pičli eni sezoni v Dortmund, maja leta 2022 pa je aktiviral njegovo odkupno klavzulo Manchester City in ga za 60 milijonov evrov pripeljal na Otok, toda v rivalski klub Manchester Uniteda.