Manchester United že žanje sadove uvrstitve v ligo prvakov

Ljubljana - Liverpool (prvak po 30 letih), Manchester City, Chelsea in Manchester United so največji zmagovalci sezone v najbogatejši nogometni ligi na svetu premierleague, saj so si zagotovili uvrstitev v ligo prvakov. Poraženci so Bournemouth, Watford, Norwich, ki se selijo v drugo ligo (championship) ter Leicester, ki je v zadnji tekmi izgubil z ManUtd. in ostal brez lige prvakov.



Za uteho si je Leicester zagotovil uvrstitev v evropsko ligo, ki si jo preko kvalifikacij lahko priigra še lanski finalist Tottenham. Če bo Chelsea 1. avgusta v finalu pokalnega tekmovanja premagal Arsenal, bo v kvalifikacije za EL šel še sedmouvrščeni Wolverhampton, sicer bo v Evropi igrali Arsenal.



Med zmagovalce se uvrščata tudi »drugoligaša«, ki sta se vrnila med najboljše Leeds in West Bromwich Albion, tretji zmagovalec iz »championship« pa bo najboljši iz dodatnih kvalifikacij moštev razvrščenih od 3. do 6. mesta po rednem delu.

Liverpool iztržil največ tudi od opremljevalca opreme

Najbolj je odleglo rdečim vragom z Old Trafforda. Še ena sezona brez lige prvakov bi vrsto let najbogatejšemu klubu na svetu prinesla veliko manjše prihodke. Opremljevalec opreme Adidas bi plačal kar 27 milijonov evrov manj od 82 milijonov € vredne letne pogodbe. Sicer ima od četverice najboljših klubov največjo pogodbo z opremljevalcem opreme Liverpool. Januarja je z ameriškim velikanom Nike sklenil pogodbo, po kateri mu bo na leto navrglo 88 milijonov evrov. Prvaka je sicer do konca sezone opremljal New Balance. Drugi nemški opremljevalec opreme Puma Manchester Cityju letno plačuje 71 milijonov €, Chelsea in Arsenal pa od Nike prejmeta po 65 milijonov €.



Liverpool je bil tudi največji prejemnik evrov od televizijskih pravic, ki so lanskemu evropskemu prvaku navrgle kar 168 milijonov €. Tri milijone manj je iztržil Manchester United, še tri manj Manchester City, Chelsea pa je zaslužil 157 milijonov €.