Italijani kot Slovenci z argentinskim napadalcem

Pred 20 meseci so se Italijani na Wembleyju veselili naslova evropskih prvakov in z optimizmom zrli v prihodnost, potem ko jim je pred tem spodrsnilo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji. Toda mundialske kvalifikacije so se spremenile v novo kalvarijo. Severna Makedonija je ustavila »azzurre« na poti v Katar. Italijani pod taktirko selektorja Roberta Mancinija bitko za evropsko prvenstvo v Nemčiji jutri v zelo zahtevni skupini C začenjajo z veliko simbolike: na štadionu Diega Maradone v Neaplju, kjer je ta trenutek središče »calcia«, proti Angležem.

Napoli je evropski hit, ne le italijanski, v četrtfinale lige prvakov so se uvrstili trije italijanski klubi, Italija se je še drugič zapored uvrstila na zaključni turnir štirih najboljših v ligi narodov. Niti največji optimisti pred začetkom sezone si niso upali napovedovati takšnega tekmovalnega izkupička, ki se v trenutku lahko uvrsti v rubriko Bilo je nekoč.

Roberto Mancini je šel po Matea Reteguija v Argentino. FOTO Twitter

Mancinija vznemirja realnost, ki je bila še do pred leti nepredstavljiva. »Da, imamo mlade in nadarjene igralce, toda ne igrajo. Trije klubi so med osem v Evropi, a igra le sedem, osem Italijanov,« je nogometni javnosti nalil čistega vina selektor, ki je, kot ves italijanski nogomet, povrhu izgubil še enega od pomembnih mož iz strokovnega tabora, prijatelja Gianluco Viallija.

»Pomembno je, da se spominjamo Luce. Ne bo lahko, naredil je veliko dobrega za fante, a življenje gre naprej. Zapomnili si ga bomo,« se je Mancini spomnil na nogometnega sopotnika, nekoč odličnega napadalca, kakršnih Italija ne proizvaja več.

In prav pomanjkanje napadalcev, ki so bili sicer vseskozi simbol močnih in šampionskih Italijanov, so izvor krize. Zaradi nje se je spremenilo vse in tudi Mancinijevo vodilo, da morajo biti reprezentanti rojeni v Italiji.

24 let mineva od zadnjega domačega poraza Italije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, Danska je bila 8. septembra v Neaplju boljša s 3:2

»Svet se je spremenil. Vse reprezentance so naturalizirale igralce ali jih pripeljale iz drugih držav. Imeli smo igralce, ki so šli skozi celoten proces v reprezentanci, potem pa so jih vzeli drugi, ker so imeli dvojno državljanstvo. Enako moramo narediti tudi mi. V Italiji ni igralcev, tega ni mogoče zanikati,« je bilo Mancinijevo sporočilo, ki je v praksi pomenilo, da je devetico izbral v deželi svetovnih prvakov Argentini. Italijanski Andres Vombergar je 23-letni napadalec Tigreja Mateo Retegui. Pri Boci Juniors vzgojeni 185 cm visoki napadalec je s šestimi goli najboljši strelec prvenstva. Vombergar je dosegel tri gole, a je njegov San Lorenzo na drugem mestu s 14 točkami po osmih tekmah, Tigre je 22. z osmimi točkami.

Angleški selektor Garteh Southgate ima v Marcusu Rashfordu in Harryju Kane imenitna napadalna aduta. FOTO: Lee Smith/Reuters

Italija nima niti ustvarjalcev v zvezni vrsti. »Imamo veliko zveznih igralcev, a nikogar, ki povezuje, ima zamisel ...,« se je Mancini pridušal in z naslednjo mislijo zadel žebljico na glavico. »Države, od koder prihajajo naturalizirani igralci, so Argentina, Brazilija, Urugvaj. Tam se fantje še vedno igrajo na ulici, kot smo se mi. To se ne dogaja več.«

Gareth Southgate je v veliko boljšem položaju. A Mancini ima tudi odličen izkupiček v medsebojnih dvobojih, ki so prerasli v evropske klasike. Ni še izgubil v treh tekmah. Zadnji dvoboj v ligi narodov je pripadel Italijanom z golom Giacoma Raspadorija, ki se še ni rodil, ko je Italija zadnjič izgubila kvalifikacijsko tekmo za euro na domačih tleh – leta 1999 proti Danski (2:3).

54. gol bo lovil kapetan in najboljši strelec Anglije Harry Kane. Z njim bi bil sam na vrhu lestvice najboljših strelcev Anglije, kjer mu dela družbo Wayne Rooney

