ManCity korak bližje naslovu

Nogometaši Manchester Cityja so uspešno opravili svojo nalogo v 35. kolu angleškega prvenstva in storili še korak k novem naslovu državnega prvaka. Na domačem igrišču so z 2:1 premagali Leeds, ekipo, ki se krčevito bori za obstanek. Oba gola za domače je že v prvem polčasu dosegel Ilkay Gündogan.

Nemški reprezentant bi lahko v 84. minuti dosegel tretji gol, a ni izkoristil najstrožje kazni, zadel je vratnico. Sledila je kazen, gosti so prek Rodriga izid znižali in poskrbeli za nekaj strahu domačih igralcev in navijačev. Ti so se bali, da bo kazen še večja, tudi zaradi številnih neizkoriščenih priložnosti, predvsem njihovega najboljšega strelca Erlinga Haalanda. A razplet je bil za njih vendarle srečen.

Četa Pepa Guardiole, ki je na svojem štadionu zmagala že na 14. zaporedni tekmi, ima zdaj ob enakem številu odigranih tekem štiri točke prednosti pred Arsenalom. Tega v nedeljo čaka težko gostovanje pri tretjeuvrščenem Newcastlu.