ManCity prevzel vodstvo, a za Guardiolo je vodilni še naprej Arsenal

Trener Arsenala Mikel Arteta je po tekmi z Manchester Cityjem, ki je njegovo moštvo na štadionu Emirates sklatil z vrha lestvice premier league, dejal, da bo v boju za naslov državnega prvaka na sporedu še »psihološki maraton«. ManCity, ki brani naslov, je v premier league vodilni položaj predal 5. novembra, z goli Kevina De Bruyna, Jacka Grealisha in Erlinga Haalanda pa je v sredo zvečer zasluženo dobil težko pričakovani obračun v severnem Londonu.

»Psihološko nas še vedno čaka maraton. Psihološko gledano je (naslov, op. a.) še vedno zelo oddaljen. To sem govoril pred tremi meseci in to govorim danes: vse se vrti okoli jutrišnjega dne,« je dejal ​Arteta, nekdanji pomočnik Cityjevega stratega Pepa Guardiole.

»Najpomembneje bo, kako se bomo jutri osredotočili na vse skupaj, saj glede ostalih stvari ne moremo napovedati, kaj se bo zgodilo. Moramo zbirati točke, saj menim, da si s svojimi predstavami to gotovo zaslužimo. Kar nam je danes uspelo proti tej ekipi – verjemite mi, da si niso želeli odigrati takšne tekme. Toda želeli smo si točke in jih nismo dobili, na koncu pa se tekme odločajo v kazenskih prostorih in danes smo jim dovolili preveč. Nismo bili dovolj neusmiljeni, da bi izkoristili naše priložnosti. To moramo izboljšati.«

Arteta je pred dvobojem ostal brez enega ključnih vezistov, robustnega Ganca Thomasa Parteya, ki so ga ustavile težave z mišico in zaenkrat še ni jasno, če bo nared za sobotno gostovanje pri Aston Villi, ki jo vodi nekdanji trener Arsenala in Artetov baskovski rojak Unai Emery.

Če Arsenal ne bi izgubljal točk ...

»Odigrali so tekmo manj, zato so zame še vedno vodilna ekipa lige. Še veliko tekem nas čaka, prihajata liga prvakov in evropska liga. Veliko, res veliko napornih izzivov za vse,« pa je po zmagi na štadionu Emirates povedal Katalonec Guardiola, čigar moštvo prihodnji teden čaka tudi prva od dveh tekem osmine finala lige prvakov z Leipzigom Kevina Kampla. Arsenal bo z izločilnimi boji evropske lige sicer začel šele 9. marca, nasprotnika v osmini finala pa bo dobil po žrebu, ki bo na sporedu 24. t. m. po odigrani šestnajstini finala.

»Pomembno je dejstvo, da bi lahko sem še pred nekaj tedni prišli z osmimi ali devetimi točkami zaostanka, poraz pa bi bil že praktično usoden. Zdaj pa, tudi po zaslugi tega, ker so oni začeli izgubljati točke, smo sem prišli s priložnostjo za približanje, tekmo smo dobili in zdaj smo tu. To prvenstvo se bo odločalo v zadnjih osmih ali desetih tekmah. Še petnajst pa jih je na sporedu. Še veliko tekem, ki bodo tudi izmučile igralce,« je še razmišljal Guardiola, ki se bo z varovanci v angleškem prvenstvu proti Arsenalu, tokrat na domači zelenici, pomeril še enkrat, in sicer 26. aprila, ko bi lahko bil obračun z ekipo Mikela Artete še veliko bolj ključen v boju za naslov, na katerega Arsenal čaka že 19 let.