Mandarić jim bo znižal plače na različne načine

Vodstvo nogometnega kluba Olimpije je sprejelo odločitev o znižanju stroškov kluba, s katerim želi ustvariti model finančno vzdržnega poslovanja v trenutnih razmerah in zagotoviti pogoje za normalno nadaljevanje tekmovanja v obdobju po končanju krize.



V izrednih razmerah ima klub na razpolago dobro polovico sredstev, ki so bile do zdaj namenjene za plače igralcev, strokovnega vodstva in zaposlenih v pisarni. Za vsakega posameznika so pripravljene individualne rešitve, pri čemer je vodstvo vztrajalo na zahtevi, da se breme krize pravilno razporedi ob upoštevanju principa pravičnosti in uravnoteženosti ter dolgoročnih interesov kluba. Ukrepi se nanašajo na obdobje od 12. marca naprej, s tem, da se v marcu izvajajo sorazmerno, njihovo veljavnost bo klub preklical po vzpostavitvi normalnih razmer.



»Čas je, da stisnemo zobe, priložnost da strnemo vrste in pokažemo moč tudi v teh hudih časih, ko je celotno človeštvo potisnjeno na rob življenja. Kriza bo minila in Olimpija bo spet nadaljevala svojo zmagovito pot,« je ob tem povedal predsednik Milan Mandarić.