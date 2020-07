Mandarić – kdor ima v rokah zlato, lahko izdaja ukaze, četudi ni car

Najboljši hrvaški trenerji delujejo v tujini, najboljši slovenski skorajda na Hrvaškem (Matjaž Kek na srečo ne), mladi hrvaški pri nas (Skender, Jakirović ...).

Safet Hadžić in Darko Milanić sta začela klubsko sezono 2019/20 na klopeh Olimpije in Maribora, nasledila sta ju neuveljavljena hrvaška trenerja Sergej Jakirović in Dino Skender. FOTO: Jure Eržen