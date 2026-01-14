  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Mane prekrižal račune Salahu

    Senegalska nogometna reprezentanca se je kot prva uvrstila v finale letošnjega afriškega prvenstva.
    Sadio Mane (desno) se je takole veselil zmagovitega gola za Senegal. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    Galerija
    Sadio Mane (desno) se je takole veselil zmagovitega gola za Senegal. FOTO: Sebastien Bozon/AFP
    M. Š., STA
    14. 1. 2026 | 21:38
    14. 1. 2026 | 22:00
    2:34
    A+A-

    Nogometaši Senegala so prvi finalisti afriškega prvenstva. V polfinalu so v Tangerju z 1:0 (0:0) premagali Egipčane. Edini gol na tekmi je v 78. minuti dosegel Sadio Mane. V drugem polfinalu se v Rabatu merita Maroko in Nigerija.

    Obe reprezentanci, Egipčani z Mohamedom Salahom in Omarjem Marmoushem, Senegalci pa z Nicolasom Jacksonom in Manejem, sta vsaj na papirju izjemno močni v napadu. A tokrat so gledalci v Tangerju dolgo čakali na nevarne akcije. Senegalci, prvaki iz leta 2022, so imeli več od igre. V prvem delu velja omeniti le poskus Jacksona v 19. minuti, žoga pa je zletela prek gola. Bolj živahno je bilo ob robu igrišča, kjer so se sprli eni in drugi, a je sodnik zadevo hitro umiril.

    Tudi v drugem polčasu priložnosti ni bilo veliko. Lamine Camara je za Senegal poskušal v 57. minuti. Odločitev pred 52.000 gledalci je padla z razdalje, ko je afriški nogometaš leta Mane s skoraj 20 metrov ukanil nasprotno obrambo z vratarjem Mohamedom El-Shenawyjem na čelu.

    Egipčani, sedemkratni prvaki tega tekmovanja, niti v zaključku niso poskrbeli za pravi pritisk. Prvič je v okvir vrat šele v 87. minuti streljal Mostafa Mohamed, a dokaj nenevarno. V sodnikovem dodatku je priložnost za zapravil še Marmoush.

    Lamouchi zamenjal Trabelsija

    Francoz Sabri Lamouchi je novi selektor tunizijske nogometne reprezentance. Na tem položaju je zamenjal Samija Trabelsija, ki se je moral posloviti po porazu proti Maliju v osmini finala letošnjega afriškega prvenstva v Maroku.

    Finale bo 18. januarja v Rabatu, tekma za tretje mesto v Casablanci. Senegalci bodo v zaključnem dvoboju igrali že četrtič, po uspehu 2021 pa šele za drugi naslov. Takrat so po izvajanju enajstmetrovk ugnali prav Egipčane.

    Več iz teme

    afriško prvenstvoSenegalSadio ManeMaroko

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

