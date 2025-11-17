Manj golov kot Slovenija zabile le štiri države, ki so skupno osvojile eno točko

Po petkovem debaklu proti Kosovu v Stožicah je slovenska reprezentanca v petih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo dosegla zgolj dva zadetka, oba na prvem obračunu v Stožicah proti Švedski. Zavoljo strelske neučinkovitosti se je Slovenija tako znašla v nič kaj zavidljivi družbi.

Manj golov kot Slovenija so v kvalifikacijah dosegli zgolj San Marino (en zadetek), Luksemburg (en zadetek), Bolgarija (en zadetek) in Lihtenštajn (nič zadetkov). Naštete reprezentance so skupaj osvojile eno točko in so po informacijah Transfermarkta skupno vredne 80 milijonov evrov – vrednost slovenskih reprezentantov medtem znaša 166 milijonov evrov.

Za manko strelov proti vratu Kosova je bila delno kriva poškodba Benjamina Šeška, a to ni edini razlog za anemično predstavo. Razglašen napad je v drugem polčasu le enkrat sprožil proti golu Kosova in da imajo varovanci Matjaža Keka težave z ustvarjanjem napadalnih akcij, pričajo tudi številke.

Slovenija je po številu strelov na 47. mestu med 54 evropskimi reprezentancami v teh kvalifikacijah. Na petih tekmah so vsega skupaj 36-krat sprožili proti nasprotnikovim vratom. Slovenska reprezentanca na petih tekmah kvalifikacijske skupine za SP 2026 obenem ni dosegla niti ene zmage. Lahko se zgodi, da bo prvič po kvalifikacijah za mundial v Franciji 1998 ostala brez zmage.

Slovenci bodo na zadnji tekmi gostovali pri zaenkrat zelo neprepričljivi Švedski. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Največ golov, kar 37, so z Erlingom Haalandrom na čelu dosegli Norvežani. Angleži, ki bi znali po trenutni igri sodeč na mundialu priti daleč, pa so medtem edina reprezentanca, ki v kvalifikacijah ni prejela niti enega zadetka.

Grenak priokus docela neuspešnih kvalifikacij lahko reprezentanca popravi samo še z dobrim rezultatom na jutrišnji tekmi proti Švedski, česar se zaveda tudi Kek: »Čaka nas nastop v Stockholmu, ki ohranja tekmovalni značaj. Mnogo boljši bomo morali biti, da sklenemo te kvalifikacije na spodoben način.«