  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Manj golov kot Slovenija zabile le štiri države, ki so skupno osvojile eno točko

    Da imajo varovanci Matjaža Keka težave, ni skrivnost, saj je Slovenija po številu strelov na 47. mestu med 54 evropskimi reprezentancami v kvalifikacijah.
    Sloveniji napadalna igra nikakor ni stekla. FOTO: Jure Makovec/Afp
    Galerija
    Sloveniji napadalna igra nikakor ni stekla. FOTO: Jure Makovec/Afp
    Luka Škoda
    17. 11. 2025 | 10:40
    17. 11. 2025 | 11:01
    A+A-

    Po petkovem debaklu proti Kosovu v Stožicah je slovenska reprezentanca v petih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo dosegla zgolj dva zadetka, oba na prvem obračunu v Stožicah proti Švedski. Zavoljo strelske neučinkovitosti se je Slovenija tako znašla v nič kaj zavidljivi družbi. 

    Manj golov kot Slovenija so v kvalifikacijah dosegli zgolj San Marino (en zadetek), Luksemburg (en zadetek), Bolgarija (en zadetek) in Lihtenštajn (nič zadetkov). Naštete reprezentance so skupaj osvojile eno točko in so po informacijah Transfermarkta skupno vredne 80 milijonov evrov – vrednost slovenskih reprezentantov medtem znaša 166 milijonov evrov. 

    image_alt
    Kako so igrali Slovenci? Nekaterim tudi štirice, padla celo enka

    Za manko strelov proti vratu Kosova je bila delno kriva poškodba Benjamina Šeška, a to ni edini razlog za anemično predstavo. Razglašen napad je v drugem polčasu le enkrat sprožil proti golu Kosova in da imajo varovanci Matjaža Keka težave z ustvarjanjem napadalnih akcij, pričajo tudi številke.

    Slovenija je po številu strelov na 47. mestu med 54 evropskimi reprezentancami v teh kvalifikacijah. Na petih tekmah so vsega skupaj 36-krat sprožili proti nasprotnikovim vratom. Slovenska reprezentanca na petih tekmah kvalifikacijske skupine za SP 2026 obenem ni dosegla niti ene zmage. Lahko se zgodi, da bo prvič po kvalifikacijah za mundial v Franciji 1998 ostala brez zmage. 

    Slovenci bodo na zadnji tekmi gostovali pri zaenkrat zelo neprepričljivi Švedski. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    Slovenci bodo na zadnji tekmi gostovali pri zaenkrat zelo neprepričljivi Švedski. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

    Največ golov, kar 37, so z Erlingom Haalandrom na čelu dosegli Norvežani. Angleži, ki bi znali po trenutni igri sodeč na mundialu priti daleč, pa so medtem edina reprezentanca, ki v kvalifikacijah ni prejela niti enega zadetka. 

    Grenak priokus docela neuspešnih kvalifikacij lahko reprezentanca popravi samo še z dobrim rezultatom na jutrišnji tekmi proti Švedski, česar se zaveda tudi Kek: »Čaka nas nastop v Stockholmu, ki ohranja tekmovalni značaj. Mnogo boljši bomo morali biti, da sklenemo te kvalifikacije na spodoben način.«

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Na obzorju velik izziv v Stockholmu in nova smer Slovenije

    Slovenska reprezentanca doživela polom na igrišču in na tribunah. Na Švedskem za čast in popotnico k naslednjim kvalifikacijam.
    Siniša Uroševič 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Navijači

    Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS odgovarja

    NZS se zaveda odziva domače javnosti in navijačev po sobotni tekmi v Stožicah, kjer je bilo na tribunah štadiona veliko število kosovskih privržencev.
    16. 11. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    V Stockholmu brez Oblaka, Kek poklical na Portugalsko

    Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak zaradi poškodbe na sobotni tekmi s Kosovom ne bo odpotoval na Švedsko.
    16. 11. 2025 | 19:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Glavno mesto

    Kaj je problem Ljubljane? Premalo navijačev za preveč ponudbe

    V Ljubljani je mogoče gledati več tekem v odmevnih športnih panogah kot v Trstu, Celovcu, Gradcu, Reki ali milijonskem Zagrebu skupaj.
    Gorazd Nejedly 16. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Franko Kovačević

    Najboljši strelec o Albertu Rieri: Tudi ko te užali, veš, da je imel prav

    Napadalec Celja Franko Kovačević je v tej sezoni dosegel že 25 zadetkov, v pogovoru za Mozzart Sport je odkril marsikaj zanimivega.
    16. 11. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijareprezentancaNZSkvalifikacijesvetovno prvenstvoekipanogomet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (17. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 17. 11. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Naravne nesreče

    Na meji s Slovenijo plaz odnesel več hiš, pogrešajo dve osebi

    Največ škode je bilo na območju Krmina, kjer je v šestih urah padlo 152 milimetrov dežja.
    17. 11. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo