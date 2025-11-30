Kdo je dve tekmi pred koncem jesenskega dela nogometnega prvenstva obrnil športno politiko – Olimpija ali Maribor? To je vznemirljivo vprašanje po predzadnjem letošnjem dejanju 1. SNL, po 17. kolu, ko sta največja slovenska kluba do tesnih in zasluženih zmag – Olimpija doma proti Radomljam, Maribor v gosteh proti Muri – prišla s povsem premešanima enajstericama in z več slovenskimi fanti. Na koncu se je razpletlo po slovenskih taktih. Manj tujcev, več golov slovenskih igralcev.

V Stožicah je dva gola zabil osrednji branilec Jan Gorenc, jeseni pretežno rezervist, v Fazaneriji pa edinega Mark Španring. Tudi edini strelec Radomelj je bil slovenski igralec: Nino Kukovec je z bele točke zabil svoj šesti gol v sezoni, potem ko je prekršek za kazenski strel storil prav Olimpijin junak Gorenc.

Pri Mariboru se bolj resno kaže obrat k domačim fantom kljub odsotnosti trojčka asov zaradi višje sile – Benjamina Tetteha zaradi poškodbe, El Arbija Soudanija zaradi bolezni in Sheyija Ojoja zaradi kazni. Toda tudi prvi plačnik Adžun Ilidžali ni imel druge izbire, potem ko je uvidel, da so Celjani že predaleč in predvsem premočni, njegov vložek v drage tujce pa ni dajal pričakovanih izidov.