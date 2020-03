FOTO:Manjka trener Zahović, da bi ulovil leteče zmaje

Ljubljana – Olimpija je v krizi, toda Olimpija zmaguje in se lahko baha na vrhu prvenstvene razpredelnice. Zmaji so povezali dve veliki zmagi (Aluminij v gosteh in Mura doma; edini strelec Ante Vukušić) in imajo pred Celjem in Aluminijem pet točk prednosti, pred Mariborom pa celo sedem. Medtem je prvak iz Maribora zabredel v še večjo igralno in rezultatsko, predvsem pa mentalno krizo.

Kdo je kriv?

Športni direktor Štajercev Zlatko Zahović tehta med možnostmi, ki jih ima na mizi po odstopu prijatelja Darka Milaniča. Kdo lahko iz evropsko neperspektivne zasedbe potegne maksimum in poskrbi vsaj za slavje na domači sceni? Zahović ima za zdaj pri najbolj zagretih navijačih še praktično brezmejen kredit, a to se lahko spremeni, če bo Maribor za daljše obdobje padel v senco Olimpije, Celja, Mure ... »Sem odgovoren, nisem pa edini kriv,« je ob odhodu sporočil Milanič in med vrsticami potrdil, kdo je kadrovik in dejanski ustvarjalec podobe zasedbe, ki trpi od virusa malodušja, strokovnjak iz Izole pa ne premore cepiva za okrevanje.



Zahović verjetno ne premore kondicije in zbranosti za vsakodnevno trenersko delo, če bi že kdo pomislil, da naj prav on iz težav izvleče trenutno vijolične mucke. No, za enajst krogov do konca DP bi morda še šlo. Šef mladinske šole in v prihodnosti najresnejši kandidat za položaj trenerja članske ekipe Oliver Bogatinov je vsekakor lahko prvi izbor, a se Zahović zaveda, da bi v tem primeru moral korigirati svoja pooblastila in tudi odnos do vodje strokovnega vodstva, sicer bo hitro počilo. S Hrvati se je ZZ redno opekel, v domačem bazenu je v tem trenutku pravšnji edino Ante Šimundža, a je glavni motor Mure svetlobna leta oddaljen od Ljudskega vrta.

Olimpija zmaguje, Mura še zori

Šimundža je neposredno po nedeljskem porazu z Olimpijo v Stožicah, kjer so njegovi črno-beli v prvem delu dvakrat zadeli okvir vrat in zamudili lepo priložnost, da bi iz Ljubljane odnesli ves plen, še enkrat poudaril, da je njegovo moštvo še v razvoju in da ne pričakuje uspehov po bližnjicah. Muraši potrpežljivo hodijo po svoji poti, kjer za zdaj še ni imperativa po lovorikah, ampak zgolj po konstantnem napredku. V igri, golih, točkah, položaju na lestvici.



Z večino od tega je lahko zadovoljen strateg zmajev ​Safet Hadžić, ki je bil spet priča neumnosti osrednjega branilca Mackyja Bagnacka v končnici tekme, ko si je prislužil nespametno izključitev, soigralci pa so se potem še minuto, dve tresli za zmago. Odleglo je tudi predsedniku Milanu Mandariću, ki se je vrnil iz ZDA, ob pogledu na lestvico pa dobil nov motiv, da izpelje sezono do konca in jo krona s pokalom za šampiona. Tudi zaradi vseh tistih, ki so se nesramno okoriščali na njegov račun.



Ker je po ritmu sreda-sobota zdaj nekoliko več časa za pripravo na naslednji obračun, Hadžić upa, da bo strnil vrste zmajev in v finišu sezone iz moštva izvlekel maksimum tako na individualni kot kolektivni ravni. Tačas najbolj šepa obrambna vrsta, znake prebujanja kaže predolgo zablokirani Stefan Savić, spet je zadel Vukušić, ki je bil sicer v obračunu z muraši do gola v 71. minuti eden glavnih kandidatov za najslabšega moža na zelenici. Rojak Dario Vizinger ga je dohitel na lestvici strelcev (18 golov) in mu vrgel veliko rokavico izziva.



Olimpija bo v soboto ob 14.30 gostovala v Sežani pri Taboru, ki pridno nabira točke v italijanskem slogu, z 1:0 (Marko Ristić v 75. minuti) je padel Rudar v Velenju. Preostali pari 26. kroga: Bravo - Triglav (v petek ob 15. uri), Aluminij - Mura (v soboto ob 17. uri), Domžale - Maribor (v soboto ob 20.15), Celje - Rudar (v nedeljo ob 15. uri).