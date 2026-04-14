Maradona bi bil ponosen na takšno pomoč

Vsak teden se na stotine ljudi postavi v vrsto, da bi napolnili plastično posodo s hrano na nenavadnem mestu: v skromnem domu, kjer se je rodila argentinska nogometna legenda Diego Maradona. Otroški dom pokojne legende so preuredili v ljudsko kuhinjo za vse, ki jih je v Argentini prizadela varčevalna politika predsednika Javierja Mileija.

Hiša v Villi Fiorito, revni soseski na obrobju Buenos Airesa, sicer ne pripada več družini Maradone, ki je umrl leta 2020 po srčnem infarktu. Vendar je njen sedanji lastnik zadnji mesec posodil svoje umazano dvorišče skupini prostovoljcev, ki kurijo žar in kuhajo za sosede, poročajo svetovni mediji.

Potrebni pomoči lahko na ulici Amazor 523 v predmestju Buenos Airesa Fioritu, kjer je igralec, ki so ga poimenovali argentinski »zlati fant«, odraščal v hudi revščini, povprašajo tudi za oblačila.

V tej soseski s približno 50.000 ljudmi, ki živijo v skromnih opečnatih hišah, na desetine fresk prikazuje ključne trenutke v karieri slavnega igralca s številko 10.

V Fioritu sosedje prihajajo in odhajajo v »Diegovo hišo«, kot jo imenujejo, in vlečejo posode, ki jih prostovoljci polnijo s piščančjo enolončnico ali drugimi jedmi, kuhanimi v velikanskih kotlih na dvorišču.

Iz zvočnikov doni tradicionalna kolumbijska glasbena in plesna zvrst cumbia - najljubši žanr Maradone.

Če bi bil Diego živ, bi bil zadovoljen, so prepričani njegovi privrženci. »Če bi bil Diego živ, bi rekel, da je veliko lakote in da moramo pomagati, ker je potreba tako velika,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Diego Gavilan, eden od uporabnikov ljudske kuhinje.

»Tudi on je kot otrok tukaj trpel zaradi velike lakote. Za ljudi v soseski je nekaj posebnega,« je še dejal.

V ljudski kuhinji ni ne miz ne stolov za goste. Hrano, ki jo prostovoljci pripravljajo na odprtem ognju na dvorišču, delijo tudi v plastičnih vrečkah ljudem, ki stojijo v vrsti pred vrati.

Maradona se je pogosto spominjal svojih skromnih začetkov v skupnosti, ki ni imela tekoče vode in tlakovanih ulic.

Umrl je pri 60 letih, danes pa se je v Buenos Airesu začelo tudi novo sojenje zaradi kaznivega dejanja malomarnosti sedemčlanski zdravniški ekipi, ki je skrbela za Maradono v njegovih zadnjih dneh, ko je okreval po operaciji možganov.