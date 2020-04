Maradona: Ronaldinho ni kriminalec

Ljubljana

Ronaldinho v Paragvaju v hišnem priporu čaka na sojenje. FOTO: Reuters

- Če so argentinski nogometaši nekdaj izrekli kakršnokoli lepo besedo o velikih tekmecih Brazilcih, so jih rojaki skoraj pribili na križ. Toda časi se spreminjajo, celo tako, da imajo padli brazilski mojstri, kot je, prav v Argentini največje podpornike.Najslavnejši argentinski nogometašje ponovil besede nekdanjega soigralca iz šampionskega moštva, ki je vzel v bran Ronaldinha, potem ko se je Brazilec v Paragvaju znašel za zapahi, ker je v državo vstopil z lažnimi potnim listom.»Kar se mu je zgodilo, me žalosti. Ni kriminalec. Naredil je le napako, njegova edina 'napaka' pa je, da je slaven. On je moj prijatelj in do smrti se bom zavzemal zanj,« je za časnik El Dia iz La Plate povedal 59-letni Maradona.Ronaldinho je po več kot enomesečnem bivanju v zaporu trenutno v hišnem (hotelskem) priporu, kjer čaka na nadaljevanje sojenja zaradi ilegalnega vstopa v državo.Maradona, svetovni prvak iz leta 1986, se je dotaknil tudi pandemije.»Gospodarstvo se ne bo vrnilo enako. Voditelji bodo morali trdo delati, da bomo prebrodili krizo« je bil jasen človek iz ljudstva, čigar besede in misli imajo v domovini še vedno izjemen odmev in veljavo, navkljub številnimi incidenti začinjenimi z jemanjem nedovoljenih poživil.