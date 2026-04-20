Maradona s Karpatov bo spet vodil Romunijo

Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa, zdaj 61-letni Gheorghe Hagi, je novi selektor Romunije. Nasledil je pred kratkim preminulega Mircea Lucescuja, ki je reprezentanco vodil od 2024.

Za Hagija bo to drugi selektorski mandat. Takoj po koncu igralske kariere je 2001 postal trener reprezentance, za katero je odigral 124 tekem in dosegel 35 golov, vendar je na klopi zdržal le štiri tekme.

Usodni Slovenci

Zanj je bil usoden obračun s Slovenijo v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2002. Četa selektorja Srečka Katanca je Romune premagala z 2:1 v Ljubljani, v Bukarešti pa je bilo 1:1, ko je svoj edini gol v dresu izbrane vrste dosegel Mladen Rudonja.

V trenerski karieri je vodil večinoma romunske in turške klube, kot igralec pa je bil Hagi med drugim član Real Madrida, Barcelone in Galatasaraya.

Hagi je podpisal štiriletno pogodbo, njegova naloga pa je vrnitev reprezentance med svetovno elito, so sporočili iz romunske nogometne zveze. To bo poskušal v kvalifikacijah za euro 2028 in svetovno prvenstvo 2030.