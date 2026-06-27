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Nogomet

Maradonina božja roka in žoga za najmanj 2,2 milijona evra

Leta 2022 je bil dres, ki ga je Maradona nosil na nepozabni četrtfinalni tekmi proti Angliji, prodan za devet milijon dolarjev.
Legendarni Diego Armando Maradona. FOTO: Wikipedia
Galerija
Legendarni Diego Armando Maradona. FOTO: Wikipedia
L. Š.
27. 6. 2026 | 13:32
27. 6. 2026 | 13:35
1:44
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Žoga s četrtfinalne tekme svetovnega prvenstva iz leta 1986 med Argentino in Anglijo, ki je bila vpletena v Maradonino "božjo roko", bo kmalu ponujena na dražbi. Dražbena hiša Heritage Auctions je ob tem zapisala, da bo začetna cena znašala 2,5 milijona dolarjev oziroma približno 2,2 milijona evrov.

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Božja roka

Pred tem je bil leta 2022 dres, ki ga je Maradona nosil na četrtfinalni tekmi proti Angliji, prodan za devet milijon dolarjev.  

»Ta žoga je edinstven predmet brez primere na trenutnem trgu. Lahko bi celo trdili, da gre za najslavnejši nogometni predmet vseh časov,« je za Reuters dejal Mike Provenzale, strokovnjak za športne dražbe pri Heritage auctions. 

Tako je Maradona dosegel zmagoviti zadetek za Argentino. FOTO: Juha Tamminen/Action Images
Tako je Maradona dosegel zmagoviti zadetek za Argentino. FOTO: Juha Tamminen/Action Images

Zanimanje za nogometne zbirateljske predmete iz leta v leto narašča, trenutno pa trg dodatno spodbuja še svetovno prvenstvo, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki. 

»ZDA prednjačijo na trgu športnih zbirateljskih predmetov. Tam je trg nastal in tam se najbolj razvija,« je dodal Provenzale. Po njegovih besedah so tudi zato na trgu do sedaj prevladovali predmeti, povezani z najpopularnejšimi ameriškimi športi, kot so košarka, ameriški nogomet in bejzbol.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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