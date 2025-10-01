Marcos Tavares: Znam in vem, kako priti na vrh

Marcos Tavares je velika legenda. Mariborski Brazilec, od leta 2013 slovenski Brazilec, je v Slovenijo prišel pozimi leta 2008. »Sezona, morda dve, potem pa grem naprej,« si je govoril, ko je stopil na slovenska tla in oblekel vijolični dres. Takoj ga sicer še ni, toda ... Vse drugo je le še zgodovina. In sedanjost. Maja 2022 je še zadnjič oblekel zanj sveti dres. Za Delov nogometni podkast je najsijajnejša vijolična blagovna znamka MT9 razkril svojo nogometno dušo, morda še bolj kot kdajkoli prej.

Pogovor je končal udarno, v skladu z aktualnimi dogodki v klubu z največ lovorikami v Sloveniji, ki dajo misliti. »Kje se vidite čez 20 let,« je bilo vprašanje, ki ga je močno zabelil z odgovorom.

»Bil sem tujec in 13 let kapetan, zame je to čudež. To ni enostavno,« je v pogovoru za podkast VAR delil slovensko nogometno pot, ki ji še ni videti konca, Marcos Tavares. FOTO: Luka Maček/Delo

»Trener, športni direktor. Že prej, zato, ker znam in vem, kako Maribor vrniti na vrh,« je bil neposreden in odkrit. Ne želi čakati 20 let. »Naslednje leto me čaka še pridobitev trenerske licence A, potem, upam, da bom dobil več zaupanja,« je izzval zdajšnjega vlagatelja in glavnega plačnika Adžuna Iličalija ter postavil piko na i podkasta VAR, v katerem je bila rdeč nit vendarle čudovita pravljica, ki se ni končala po sezoni ali dveh, temveč se še kar nadaljuje.

Štadion in igrišče sta bila njegovo gledališče sanj in oder. Na njem je osvojil devet naslovov slovenskega prvaka, dvakrat je igral v ligi prvakov, trikrat v evropski ligi, zabil je 159 golov v 1. SNL, 211 v vseh tekmovanjih, 31 v Evropi in vse v vijoličnem dresu.

Športni direktor Zlatko Zahović je Marcosa Tavaresda spremenil v vijolično legendo, pod taktirko trenerja Anteja Šimundžo pa je prvič igral v ligi prvakov. FOTO: Srdjan Živulović/Reuters Pictures

Uživa v jedeh z žara

Kako je prepričal športnega direktorja Zlatka Zahovića? »V Slovenijo me je zvabil rojak Nilton Fernandes. Igral je za Maribor in mi rekel: 'Pridi, potrebujemo napadalca'. Športni direktor govori portugalsko. Boš videl, da je dobro.' Prišel sem dva dni pred iztekom prestopnega roka. Ampak prišel sem na preizkušnjo. V Poreču smo igrali tekmo in izgubili. Zahović je pristopil in mi rekel, da imam kakovost. Le da moram shujšati. Takrat sem bil član Apoela, imel sem triletno pogodbo, a nisem igral veliko. Ker nisem dovolj treniral, nisem veliko igral. Tudi v Mariboru ni takoj šlo po željah. Prvič sem zaigral šele po pol leta, ampak pogodbo sem podpisal pozimi. Za pol leta, plus eno leto,« je povedal o prvih mariborskih dnevih in mesecih klubski strelski rekorder in veliko besed posvetil »glavnemu krivcu« za njegovo vijolično pravljico.

Mariborski navijači so svojo legendo v igralski pokoj ponesli na ramenih. FOTO: Marko Pigac/MP produkcija

»Zahović je videl nekatere stvari, ki jih drugi niso. Na primer, zakaj me je izbral. Bila je prva tekma, prijateljska tekma, težka tekma. Žoga je prišla do mene. Zadržal sem jo. 'To potrebujemo,' je rekel. To je bilo to. Po koncu karieri sem ga vprašal, zakaj me je izbral za kapetana. Bil sem tujec in 13 let kapetan, zame je to čudež. To ni enostavno. Njegov odgovor je bil, da sem imel to sposobnost, da se lahko kosam s pritiskom na igrišču in zunaj njega. Ker da ni lahko biti kapetan, ker ni lahko igrati za Maribor. To so zahtevne stvari. Vedno moraš biti najboljše moštvo, najboljši igralec. Tudi moja nogometna pot je bila podobna. Nisem imel ničesar, razen velikega pritiska. Vse, kar sem se naučil, sem prinesel v Slovenijo in se postavil za moštvo. A tudi z Zahovićem sva velikokrat 'trčila'. To je nogomet, on je hotel najboljše, jaz tudi. Kadar smo izgubili, kadar nam ni šlo, me je zbodel. Niti dober dan ali dobro jutro ni rekel, temveč me je vprašal, koliko kilogramov imaš. Bil sem jezen nanj, znal je ponavljati le to, koliko kilogramov imam. Toda pomagal mi je, da sem bil boljši nogometaš. Vsakodnevni pritisk mi ni dovolil udobja,« je iskrivo opisal »sobivanje« z najboljšim slovenskim reprezentančnim strelcem in tudi najuspešnejšim športnim direktorjem.

Ni skrival tega, da rad je, uživa v žaru. »Veste kaj je picanha? Poseben kos govejega mesa, najboljši. Tudi v Sloveniji sem ga odkril,« se je, raznežil, zdaj ko ve, kje dobiti najslajši kos mesa.

Vedno nasmejani Ronaldinho je najboljši

Tavares je bil poseben igralec, ni bil klasičen strelec, a je zabijal gole, ni bil 'dribler', a je imel odlično tehnično znanje, ni bil hiter, a se je hitro odzival. »To je dar od boga. Mene je vedno zanimal gol, izključno to. Kar sem vedel o nogometu, je bilo to, da je treba zabiti gol. Ko me ljudje sprašujejo in rečejo, Tavares nisi hiter, sem jim jasno povedal: 'Nisem hiter, jaz sem Brazilec.' To je bilo dovolj,« se je zavedal svojih slabosti, a je tudi dobro vedel, kakšne so njegove prednosti. Še posebej njegov odnos do žoge.

»Trenerji so mi vedno zažugali, da mora biti žoga za tebe kot zlato, kot diamant. Nihče je ne sme ukrasti. Tega sem se naučil na ulici, v faveli. Če nisi bil dober, če si izgubil, ni bilo možnosti, da bi igral naslednjo tekmo. Vsi so bili dobri, in če nisi dovolj dober, če vedno izgubiš žogo, potem te nihče ne bo želel v svoji ekipi. Vedel sem, da mora biti žoga tvoja, da mora biti v tvojih nogah. V tem sem bi najboljši. Zdržal sem pritiske, trenerji so vedno rekli, 'daj žogo Tavaresu, on jo bo čuval, on jo bo vzel zase, nihče drug je ne bo vzel',« se zelo dobro zaveda, da žoga osrečuje.

Rojak, prijatelj in vzornik Ronaldinho je za Marcosa Tavaresa najboljši nogometaš v zgodovini. FOTO: Ruben Sprich/Reuters Pictures

»Na svojih nogometnih kampih otrokom vedno pojasnim, kako pomembna je žoga. Vzamem jo v roke in vprašam, kaj jim pomeni. Povem jim, da je žoga kruh, življenje. Zaradi žoge sem prišel v Slovenijo, zaradi žoge imam hišo, imam oblačila, poznam veliko ljudi, veliko krajev po svetu sem videl, zaradi žoge govorim slovensko,« je povedal »Slovenec« iz Brazilije. »Veliko bolj sem Slovenec kot Brazilec, tudi ko sem v domovini,« je priznal »Tava«, ki je brez pomisleka razkril, kdo je zanj najboljši nogometaš v zgodovini. »Ronaldinho! Šest mesecev sva igrala skupaj. Ko sem imel 14 let, sem ga spoznal, bil mi je kot mentor. On je imel romantičen pogled na nogomet. Nikoli ga nisem videl slabe volje, vedno se je smejal. Tudi v Mariboru včasih vidim igralce na treningih, ki so brez nasmeha, veselja. Zakaj? Počnemo najboljše stvari na svetu, naše delo je zame najboljše delo na svetu. Zakaj ne bom vesel?«

Pred enajstimi leti niti zdaj eden od najboljših branilcev na svetu in Liverpoolov steber obrambe Virgil van Dijk ni bil kos Marcosu Tavaresu in vijoličnim. FOTO: AP

Prihodnje leto je svetovno prvenstvo. Brazilija je bila zadnjič prvak leta 2002. Prav v ZDA je Brazilija leta 1994 in prvič po 24 osvojila četrti naslov najboljšega na svetu. »Upam, da bo s selektorjem Carlom Ancelottijem prvakinja. On je tisti zadnji kamenček v mozaiku, ki je manjkal. Ko smo leta 2014 izgubili proti Nemčiji z 1:7, še zdaj me boli, so se strokovnjaki zbrali in pogovorili o tem, kako naprej, ker selekcija in reprezentanca nista več takšni kot prej. Vedno se je izgubljalo proti Evropejcem. Z Ancelottijem je prišla evropska miselnost. Kombinacija brazilske igre z veseljem in evropske taktične discipline ter odgovornosti je najboljša,« trdno verjame o ponovitvi zgodovine 41-letni Mariborčan s polnim imenom Marcos Magno Morales Tavares. Njegovi zgodbi v podkastu VAR res velja prisluhniti. Razkril je še veliko drugega, o tem, zakaj je Maribor njegov dom, zakaj nikoli ne bi igral za Olimpijo, kje je dobil svoj edini rdeči karton, zakaj in kje ga hrani, kateri gol je najpomembnejši, koga od nekdanjih igralcev še posebej izpostavlja, kako pomembna sta duhovnost, družina ...