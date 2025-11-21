Maribor bo boljši, kot je bil v Stožicah.

Nogometaše Maribora v nedeljo ob 15. uri v Ljudskem vrtu čaka večni derbi 16. kroga Prve lige Telemach proti ljubljanski Olimpiji. Trener vijoličastih Feđa Dudić pred dvobojem večnih tekmecev napoveduje kakovostnejšo igro Maribor kot na prvem derbiju.

»Z naše strani pričakujem dobro tekmo. V moštvo sta se vrnila Benjamin Tetteh in Pijus Širvys, ki sta na prejšnji tekmi manjkala zaradi kartonov. V moštvo se vrača Jan Repas. Nadejam se dobrega obiska. Zavedam se, da bo malce hladneje, a to ne sme biti izgovor, da gledalci ne pridejo na stadion,« je pred predstavniki sedme sile razmišljal Dudić.

Dudić je na današnji novinarski konferenci opazil, da je prisotnih več novinarjev kot običajno. »Čutim vonj po derbiju. Med reprezentančnim premorom smo bili tudi na Pohorju, kjer smo trenirali dva dneva. Malce so nam manjkali igralci, ki so bili na reprezentančnih akcijah.«

Mariborski strateg zaradi rdečega kartona na prejšnji tekmi proti Radomljam tokrat ne bo smel voditi svojega moštva. »Žal mi je, da ne bom prisoten. To je bila prva stvar, ki mi je šinila skozi glavo po koncu prejšnjega srečanja. Odzval sem se tako, kot sem pač se, a vseeno mislim, da smo se na derbi dobro pripravili, saj smo imeli dovolj časa.«

Strokovnjak iz Bosne in Hercegovine je nekaj besed namenil tudi tekmecem iz Ljubljane, ki na lestvici z 21 točkami zasedajo šele peto mesto. »Olimpija si zasluži višjo uvrstitev kot trenutno kaže lestvica. Kar nekaj točk so izgubili po nesreči.«

V nadaljevanju je izpostavil elemente v Olimpijini igri, na katere bodo morali biti njegovi varovanci še posebej pozorni. »Gre za ekipo, ki ima zelo dobre posameznike. Izpostavil bi predvsem ofenzivnega vezista Dimitarja Mitrovskega in nekoliko bolj obrambno usmerjenega Augustina Doffa, ki bo na srečo manjkal zaradi rumenih kartonov.«

Trener Maribora Feđa Dudić je rekel, da je dobro pripravil moštvo za veliki derbi. FOTO: Mediaspeed

Olimpija proti močnejšim obrambna

V isti sapi je dodal še, da se v Olimpijini igri že vidijo obrisi argentinskega trenerja Federica Bessoneja Lune. »Olimpijino moštvo se zelo dobro prilagaja igri nasprotnika, kar je prišlo do izraza predvsem na gostujoči tekmi proti Celju. Proti močnejšim tekmecem igrajo bolj obrambno, medtem ko so proti šibkejšim nekoliko pretirano napadalni.«

Navkljub dejstvu, da so vijoličasti prvo tekmo v Stožicah izgubili z 0:1, pa Dudić tokrat pričakuje povsem drugačen obraz svojih varovancev. »Analizirali smo prejšnji derbi, da bi videli, kaj se je dogajalo pred tremi meseci. Upam si trditi, da bo Maribor tokrat v precej boljšem stanju, kot je bil na prvi tekmi.«

Besede svojega trenerja je potrdil tudi tunizijski branilec Omar Rekik. »Vemo, kaj so prednosti in slabosti tekmeca, toda mislim, da smo mi v primerjavi s prejšnjim derbijem zagotovo v boljšem stanju, saj smo bili tedaj v precej drugačnem položaju.«

Rekik se ob tem zaveda naboja, ki ga derbi večnih rivalov prinaša v mesto ob Dravi. »To je tekma, ki ima poseben pomen za mesto, klub in navijače. V sebi nosi veliko emocij. Na takšnih tekmah je nemogoče določiti favorita.«

Dodal je še, da bo skupaj s soigralci na tekmi pogrešal trenerja Dudića, a da so se na tekmo pripravljali kot na vsako drugo. »Pričakujem dobro tekmo, na katero smo odlično pripravljeni, zato se že veselimo nedeljskega dvoboja,« je zaključil Rekik.

Vstopnice za derbi gredo dobro v prodajo. Ob vstopu na stadion bo veljala personalizacija, zato pri NK Maribor navijačem svetujejo, da se na tekmo odpravijo čim prej. Vstop na stadion bo mogoč že uro in pol pred začetkom tekme.