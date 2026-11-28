Nogometni klub Maribor bo danes ob 17.30 gostoval v Murski Soboti pri tamkajšnji Muri, a v lovu na zmago ne bo mogel računati na tri igralce. Trener kluba iz štajerske prestolnice Darko Milanič je namreč pred tekmo dejal, da v kadru ne bo Ažbeta Juga, Čedomirja Bumbića in Clauda Gonçalvesa, ki se ne bo vrnil pred koncem jesenskega dela sezone.

»Tokrat ne moremo računati na Juga in Bumbića, ki še nista nared za nastop. Na tekmi proti Nafti se je poškodoval tudi Gonçalves in bo časa, da bi okreval do konca jesenskega dela, premalo. Spremembo delovnega načrta smo ob video analizi izkoristili za delo po skupinah, kar je tudi dobrodošlo. Poskrbeli smo tudi za to, da se fantje nekoliko osvežijo in ne dvomim, da bomo uspešni pri izvedbi. Moramo najti prostore na igrišču in mimo Murine postavitve, ko nas bodo skušali onemogočati pri naših poskusih tudi na meji dovoljenega, pot do zmage,« je seznam odsotnih igralcev predstavil strateg.

Jug je izpustil zadnje tri ligaške tekme, Bumbić zadnjo z Nafto, na kateri se je poškodoval tudi 32-letni Portugalec Gonçalves, ki je zelenico zapustil v 43. minuti. Osrednji vezist se je vijoličastim pridružil v začetku julija letos in je za klub do sedaj zbral 14 nastopov in prispeval eno podajo.

Mitja Mörec je moral sredi tedna zapustiti klub. FOTO: Aleksander Golob

Mura je v tem tednu odslovila trenerja Mitjo Mörca, ki se je moral posloviti po enajstih tekmah brez zmage. Črno-bele bo tako do nadaljnjega vodil Marian Sluka, trener klubske mladinske selekcije U15. Spremembo na trenerskem stolčku je komentiral Milanič: »Njihovega zdajšnjega trenerja so moji sodelavci, ko so se srečevali na tekmah proti ekipam, katere je vodil pri mlajših selekcijah, dobro spoznali in pravijo, da je tam pokazal svoj značaj. Je zelo aktiven ob črti. Glede na to, kar so doslej počeli igralci Mure, je dejstvo, da so imeli slabše rezultate v primerjavi s tem, kako so bili videti na igrišču. Govorili smo že o tem med sezono, da se proti boljšim oziroma proti ekipam, ki želijo več igrati, nekoliko bolje znajdejo in se jim lažje zoperstavijo. Ne glede na njihovo postavitev bomo pripravljeni na nekatere različice in skušali na najboljši način izraziti svoje prednosti.«

Maribor je na drugem mestu v 1. SNL, vodilni Koprčani se bodo jutri (17.30) merili s Celjani.