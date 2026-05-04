Maribor čaka na odločitve Adžuna Ilidžalija, Turek na premier league

Na obzorju je polom velikanov, kakršnega si pred začetkom sezone 1. SNL ali še pred dvema tednoma ni drznil napovedati niti najbolj črnogledi nogometni navdušenec. Maribor in Olimpija sta pred zadnjimi tremi koli in pred sobotnim velikim derbijem v Ljudskem vrtu v domala nerešljivem položaju: evropsko poletje je tako rekoč nedosegljivo, pred vrati pa sta popolni prenovi, čistki in morda tudi menjavi upravljavcev. Z zmago (1:0) v Murski Soboti so Koprčani razblinili vse neznanke, ob Celju in pokalnem prvaku (Aluminij ali Brinje Grosuplje) so se že uvrstili v Evropo.

Maribor navkljub katastrofalnemu stanju duha, popolnemu razsulu hierarhije, o čemer je po že četrtem porazu v zadnjih petih tekmah potožil trener v odhajanju Feđa Dudić, ni povsem brez možnosti. Toda ... njegovo usodo v rokah držijo prav največji tekmeci. Mariborčani morajo najprej premagati zeleno-bele in upati, da bodo Radomljani presenetili Šiškarje.