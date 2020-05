Maribor igral 120 minut

Ljubljana - Nogometni prvoligaši so po dolgem premoru, nazadnje so igrali 8. marca, začeli pripravljalne tekme za nadaljevanje sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije.



Med drugimi sta na igrišče stopila tudi branilec naslova Maribor in trenutno vodilna ekipa zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene lige Olimpija.



Olimpija, ki bo pol leta brez poškodovanega Vitje Valenčiča, je igrala proti Aluminiju in zmagala z 1:0, potem ko je iz najstrožje kazni zadel Endri Čekiči.



Mariborčani so pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića v Ljudskem vrtu po podaljšani, 120-minutni tekmi premagali Nafto s 3:1. Lendavčani so povedli, Mariboru pa so nato zmago priigrali Alexandru Cretu, Rok Maher in Felipe Santos.

Bravo Bravo

Domžale so z 1:0 odpravile Roltek Dob, potem ko je najstrožjo kazen ob koncu tekme unovčil Janez Pišek, Bravo pa je s 6:0 odpravil Brinje Grosuplje, Martin Kramarič, Mustafa Nukić, Roko Baturina, Aljoša Matko, Almin Kurtović in Žan Trontelj so bili strelci.



Povratnik v prvo ligo s sezono 2020/21 Koper je že v petek z 2:0 odpravil Dekane.



Danes ob 17. uri bo še tekma med Rudarjem in Muro, Celjani pa bodo v nedeljo igrali proti Radomljam.



Klubi bodo pred nadaljevanjem sezone, ki se bo začelo 5. junija, odigrali še po nekaj pripravljalnih obračunov.