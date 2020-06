Zahović zadel, Maribor vodi z 2:0

Maribor

Uspešen štart Jakirovića

- V praznem Ljudskem vrtu se je ob 20.30 začela zadnja tekma 27. kola v 1. SNL. Tekmeca sta Maribor in Aluminij, pretendenta na naslov državnega prvaka.Ob polčasu je bilo 1:0. Zadetek je padel v sodnikovem podaljšku. Po obrambije žoga zadelain se odbila v mrežo Kidričanov. V 52. minuti je vodstvo gostiteljev podvojil, ki je iz bližine dosegel osmi gol v sezoni.Mariborčani imajo sedem točk zaostanka za vodilno Olimpijo, ki je včeraj izgubila proti Celju . Aluminij ima še točko manj. Vijoličasti so v prvi tekmi po koncu premora zaradi koronavirusa po preobratu zmagali v Domžalah , kar je pomenilo uspešen debi za novega trenerja. Kidričani so doma klonili proti Muri.