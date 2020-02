Maribor in Olimpija ob 16.000 evrov

Ljubljana - Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je imel veliko dela po velikem derbiju v 21. kolu slovenskega prvenstva. Mariborski klub bo moral v blagajno NZS prispevati 9650 evrov, ljubljanska Olimpija pa tri tisoč evrov manj.



Jeglič je pri obeh moštvih, ki sta si kazni prislužili zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, upošteval tudi predkaznovanost.



Slabše so jo odnesli Štajerci, saj so navijači vijoličastih med drugim povzročili tudi prekinitev tekme.



Navijači obeh ekip se sicer niso izkazali, žaljivo so vzklikali drug drugemu in igralcem na igrišču, metali plastične kozarce in druge predmete na igralno površino v smeri sodnikov med tekmo in po njej, prižigali bakle, jih metali na igrišče, na rob igralne površine, za vrata, izražali nasilnost in nestrpnost na tribuni, za njihovo neprimerno obnašanje pa bosta zdaj plačala oba kluba.