Maribor in Olimpija zaradi navijačev ob skoraj 20 tisoč evrov

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je najvišjo kazen po 16. krogu Prve lige Telemach naložil Mariboru, ki bo moral po derbiju na Ljudskem vrtu zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 14.200 evrov.

Kazni se po derbiju v Mariboru ni izognila niti ljubljanska Olimpija – tekma se je končala z remijem 1:1 –, ki bo iz istega razloga morala odšteti 5000 evrov, zaradi nešportnega in neprimernega vedenja igralcev pa še 360.

Brez večjih incidentov Večni nogometni derbi se je končal brez večjih incidentov, a so imeli policisti nekaj dela predvsem z navijaškima skupinama obeh klubov, domačimi Violami in gostujočimi Green Dragons. Prvih se je na tekmi, ki si jo je ogledalo 8900 gledalcev, po ocenah mariborske policijske uprave zbralo 600, ljubljanskih pa 260 organiziranih z dodatnimi 150 podporniki. Tekmo je zaznamovala uporaba pirotehničnih sredstev. Navijači so poškodovali približno 40 stolov na tribunah in tudi sanitarije.

V blagajno NZS bo po 16. krogu državnega prvenstva prispeval tudi Koper, ki bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev odšteti 200 evrov.