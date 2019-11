FOTO:Maribor iz kidriške zanke ušel brez prask in diha za ovratnik Olimpiji

Ljubljana

Mladi Luka Kerin je z glavo podaljšal žogo do strelca Daria Vizingerja in trčil z Magnyjem bagnackom ter zapustil na nosilih. FOTO: Leon Vidic/Delo



Iz prekinitve padlo tudi Celje

Rok Kronaveter in Luka Zahovič sta bila režiserja prvega gola vijoličćnih v Kidričevem. FOTO: Tadej Regent/Delo



Maribor z manj je več premočan tudi za Aluminij

45

golov je zabila Olimpija v prvi polovici prvenstva

Jasmin Handanović je z odličnimi obrambami Aluminijevim napadalcem dvigoval tlak. FOTO: Blaž Samec/Delo



Za Velenjčane tudi zdesetkani Bravo premočan

Koper v pomlad s +2

V spomladanski del, v katerem bo vsega enajst tekem 2. SNL, bo Koper šel z vrha lestvice, z dvema točkama prednosti pred Gorico. Radomlje so edine, ki še lahko premešajo štrene primorskemu dvojcu v bitki za 1. SNL. Tak je razplet jesenskega dela. Denarno najmočnejši klub v ligi, Nafta, se bo po domačem porazu s Koprom lahko osredotočila na pokalno tekmovanje, v katerem se je ob Radomljah ter prvoligašema Muro in Aluminijem uvrstila v polfinale.



Ravenski Fužinar je s 4. mestom odkritje sezone. Najvidnejša posameznika pri Korošcih sta najboljša strelca, komaj 20-letni Žan Medved, ki je bil v mlajših kategorijah član Aluminija, Maribora in Olimpije, od koder je poleti prišel, je s 14 goli celo najboljši strelec 2. SNL, 31-letni Tadej Trdina je zabil 9 golov.



Prvenstvo se bo nadaljevalo 8. marca.

Strelca: 0:1 – Zahović (Kronaveter, 4), 0:2 – Dervišević (57); streli: 14:14; na vrata: 5:8; posest žoge v %: 59:41; koti: 7:3; prekrški: 9:8; menjave: Pečnik-Čermak (59., 5,5), ploj-Amuzie (70., 5,5), Leko-Kontek (83., –); Cretu-Vrhovec (77., –), Mešanović-Kotnik (80., –), Zahović-Tavares (90., –); rumena kartona: Martinović (66); Cretu (23).

Celje : Olimpija 1:3 (1:2)

Arena Z'dežele, gledalcev 1200, sodnik David Šmajc (Kranj).



Strelci: 0:1 – Bagnack (Jurčević, 2), 0:2– Vukušić (Boakye, 6), 1:2 – Vizinger (Kerin, 39), 1:3 – Menalo (67).



Celje: Rozman, Travner, Zaletel, Stojinović, Brecl, Plantak, Benedičič (od 78. Štravs), Lotrič (od 79. Džumhur), Kerin (od 43. Koritnik), Božić, Vizinger.



Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Bagnack, Jurčević (od 46. Maksimenko), Valenčič (od 90. Gorenc), Tomić, Savić, Menalo (od 85. Lupeta), Čekiči, Vukušić.



Streli: 8:18; na vrata: 3:11; posest žoge v %: 35:65; koti: 1:8; prekrški: 10:10.

CB24 Tabor : Mura 1:1 (0:0)

Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 400, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana).



Strelca: 0:1 – Šušnjara (54), 1:1 – Sikimić (68,11-m).



CB24 Tabor: Rener, Azinović, Salkić, Zebić, Ristić, Krivičić, S. Babić (od 67. Mihaljević), M. Babić (od 65. Milošev), Sever, Sikimić, Bongongui.



Mura: Obradović, Kous, Laci, Kouter, Maruško, Šušnjara (od 88. Čerimagić), Šporn, Brkić, Maroša (od 83. Žižek), Pucko, Bubnjar (od 73. Horvat).



Streli: 6:9; na vrata: 1:2; posest žoge v %: 48:52; koti: 5:2; prekrški: 18:14.

Domžale : Triglav 3:0 (2:0)

Športni park, gledalcev 400, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek).



Strelec: 1:0 – Jakupović (Fink, 32), 2:0 – Jakupović (Ibričić, 36), 3:0 – Jakupović (Sikošek, 78.).



Domžale: Mulalić, Sikošek, Šoštarič Karić, Klemenčič, Fink, Ibričić, Pišek, Jakupović (od 88. Parris), Mujan (od 64. Podlogar), Lazarević, Vuk (od 81. Käit).



Triglav: Arko, Šalja, Janković (od 74. Arh Česen), Jašaragič (od 46. Kryeziu), Udovič, Mlakar, Kumer, Tijanić, Petric, Mertelj (od 68. Brkić), Kuhar; rdeči karton: Kumer (71, 2RK).



Streli: 16:6; na vrata: 9:3; posest žoge v %: 58:42; koti: 5:3; prekrški: 19:17.

Bravo : Rudar 2:1 (1:1) Štadion Žak, gledalcev 500, sodnik Marko Podgoršek (Duplje).



Strelci: 1:0 – Nukić (7, 11 m), 1:1 – Kuzmanović (Petrović, 10), 2:1 – Đajić (Nukić, 68).



Bravo: Vekić, Vrljičak, M. Matko, Zec, Ihbeisheh, Trontelj, Žinko, Primc, Abdurahimi, Nukić, Đajić (od 80. Španja).



Rudar: Stopajnik, Krefl, Hrubik (od 29. Ejup), Džinić, Filipović, Anđelković, Pušaver, Črnčič, Kuzmanović (od 77. Kadrić), Radić, Petrović.



Streli: 11:9; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 42:58; koti: 2:5; prekrški: 19:11.



Vrstni red strelcev: 15 – Vukušić,. 12 – Vizinger, Sikimić, 9 – Majcen, Kronaveter in Maroša po 9.



Podajalci: 7 – Hotić, 6 – Mujan, Kronaveter in Lotrič, 5 – Požeg Vancaš, Vrbanec, Vukušić, Horvat, Menalo.

- Olimpija je osvojila prvo »lovoriko« sezone, po polovici prvenstva je najboljša. V 18. kolu je premagala Celje s 3:1. O prvem mestu po jesenskem delu sezone pa bosta odločali zadnji dve tekmi z lokalnima tekmecema. Najprej bo gostovala v Spodnji Šiški, v zadnjem dejanju leta pa bodo v Stožice prišle Domžale. Bravo in Domžale sta minuli konec tedna dosegla pomembni zmagi.Z golomav 2. minuti in(to je bil njegov že 15. zadetek v tej sezoni) v 6. so bili Celjani že načeti, toda ne še premagani.je v 39. minuti, med edinimi svetlimi desetimi minutami domačih, znižal zaostanek, za tem pa še zapravil priložnost za izenačenje – ljubljanski vratarje bil zmagovalec dvoboja iz oči v oči. Več ni šlo. Olimpija je bila 80 minut tekme močnejša še za gol ali dva višjo zmago,je zatresel vratnico, Vukušić zapravil še dve izjemni priložnosti ...je v 67. minuti tako rekoč moral zadeti, da se ne bi vrnile črne minute, ki si jih Ljubljančani navkljub premoči še vedno privoščijo prevečkrat. Njegov gol je bil sad vztrajnosti in sreče, saj je Vukušić povsem neoviran s štirih metrov zatresel prečko in ostal brez 16. gola, odbito žogo pa je Menalo z glavo potisnil v mrežo za svoj sedmi ligaški gol.»V zelo težki in pomembni tekmi smo zasluženo prišli do zmage. Vesel sem lepe tekme, večji del smo imeli premoč, vendar ponavljamo napako. Sposobni smo hitro zabiti gol, nato pa z ležerno igro tekmecem dovolimo, da nas kaznujejo. Če bi bili vseh 90 minut odlični, potem bi se uresničilo, kar si najbolj želim,« je povedal trener Olimpijein odkril zanimivo podrobnost o prvem golu, ki ga je po podaji iz kota dosegel Bagnack.»Celje je bilo edino moštvo, ki ni prejelo gola iz prekinitve, zdaj pa nam je uspelo. Na treningih sicer takšno akcijo vadimo, a ne dosežemo veliko takšnih golov.«Igralsko vstajenje, predvsem strelsko, je nadaljeval Vukušić, ki je že na polovici prvenstva izpolnil trenerjeva pričakovanja o številu doseženih golov.»Veseli me, da sem pomagal trenerju dobiti stavo, o kateri se govori že vse od mojega prihoda. A šteje zmaga na težkem gostovanju. Če bi zabili še en gol za 3:0, in morali bi ga, bi se tekma razpletala nekoliko drugače. Tekmeci do svojega gola praktično niso prišli pred naša vrata. V drugem polčasu smo igrali maksimalno zbrano, kot da je rezultat 0:0,« je bila Dalmatinčeva ocena tekme.Domači trenerje izpostavil: »Zelo slabo smo odprli dvoboj, se vrnili in bili blizu izenačenja. Tekma je bila odprta, a je Olimpija s svojo kakovostjo izkoristila, kar si je priigrala.«Maribor je troboj za naziv najboljšega v jesenskem delu prvenstva spremenil v dvoboj. Zanesljivo z 2:0 je premagal Aluminij, ki so ga ugodnejšega izida stale napake v obrambi. Osmoljenec je bil domači vratar. Pri prvem golu mu je spodrsnilo in po šibkem streluje žoga zdrsela v mrežo, pri drugem ni imel opravičila.ga je ukanil neposredno iz kota.Vijolični so zadeli v uvodnih minutah obeh polčasov in v svojem znanem igralnem slogu – manj je več – tekmo zapeljali do zmage. Odličen je bil tudi vratar Jasmin Handanović. Kidričanje zatresel še prečko.Sodnikbi lahko v prvem polčasu pokazal na belo točko po prekršku nad domačim branilcem Ilijo Martinovićem, a zmaga Mariborčanov je bila zaslužena. To je priznal tudi domači trener»Slabo smo šli v tekmo in bili po našem darilu kaznovani. Trudili smo se, si ustvarjali priložnosti, a nam ni šlo. Mariborskega bunkerja ni bilo mogoče prebiti,« je povedal.Mariborski trenertudi ni skrival zadovoljstva:»Odigrali smo super tekmo. Bili smo zbrani, postavili smo se odlično in zadeli ob pravem trenutku. Po priložnostih bi bila zmaga lahko še višja,« je postavil piko na i.Če je še tlelo nekaj upanja za Rudar, so po izgubljenem derbiju z dna lestvice proti močno oslabljenemu Bravu (kaznovanih je bilo pet nogometašev) možnosti za obstanek samo še teoretične. Zaostanek devetih točk, realno pa desetih, ker je velenjski klub izgubil obe ligaški tekmi (1:4, 1:2), za Šiškarji ob polovici prvenstva je sicer še ulovljiv, toda velenjska realnost je oblikovanje drugoligaškega moštva za hitro vrnitev med najboljše.Domžale so v 18. kolu največ pridobile, Mura največ izgubila. Domžalčani se lahko veselijo visoke zmage, trenerpa izključno tega, da tekmeci niso zabili gola. Dodana vrednost so bili trije goli občasnega mladega avstrijskega reprezentanta bošnjaškega roduManjša nerodnostv 67. minuti je Muro stala dveh točk. Pred tem jepo samostojni akciji v 54. minuti, prodoru z desne strani, našel nekaj centimetrov prostora med vratnico in nogo domačega vratarjater Sobočanom priigral vodstvo. Pucko je v kazenskem prostoru z udarcem zrušilin Sežancem omogočil izenačenje za pomembno točko. Enajstmetrovko je v svoj 12. gol v sezoni spremeniMura je v zadnjih dveh tekmah izguila pet točk in tudi stik z najboljšimi.