Maribor, Koper in Olimpija igrajo, kot da ne bi želeli na vrh

V nadaljevanju preberite:

Če bi upoštevali le zadnjih pet kol slovenskega nogometnega prvenstva, bi poveljevali lestvici Štajerci: Celje 10, Maribor in Mura po 8, Domžale, Radomlje, Koper in Tabor po 6, Olimpija in Bravo po 5, Aluminij 3. Bomo videli, kaj bo prineslo naslednje kolo – zadnje pred zborom slovenske reprezentance –, ko bodo igrali najmanj tri privlačne tekme v Domžalah, Mariboru in Stožicah.

Tudi zadnja tekma v Stožicah je morda razveselila gledalce pred TV zasloni, videli so šest golov. Toda pod črto tudi zadnje dejanje 27. kola potrjuje realnost: vsi trije pretendenti za naslov slovenskega prvaka – Maribor, Koper in Olimpija – tavajo v povprečnosti, nihajo med solidnimi in slabimi igrami, noben od njih pa ne žanje toliko točk, kolikor bi se »spodobilo« za morebitnega vodilnega.