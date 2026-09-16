Šok, Korošci prvi vzeli mero tandemu Zahović-Milanič

Po nogometaših Olimpije in Mure je od prvoligašev v zgodnji fazi pokala Pivovarne Union izpadel še vodilni klub v Prvi ligi Telemach, NK Maribor. Tega je na Prevaljah v okviru Medobčinske zveze Maribor izločil domači tretjeligaš Korotan z 2:1.

Strateg Maribora Darko Milanič, ki ga je po vrnitvi izbral športni direktor Zlatko Zahović, je nekoliko spremenil začetno postavo, med drugim je v vrata postavil mladega Taneja Handanovića. Ta pa je prejel dva gola, prvi ga je ugnal Tin Jurić v 30. minuti, v 78. pa še z bele pike Nik Fasvald. Isaac Tshipamba je dosegel edini gol za Maribor, ko je zadel v 57. minuti.

To je bil prvi poraz vijoličnih, ki so vodilni na lestvici 1. SNL.