Maribor kot z Lune, tudi v Stožicah kmalu beli robčki?

Slovenska nogometna »velikana« Olimpija in Maribor bosta minuli vikend poizkusila čim prej pozabiti. Kriza je večja na Štajerskem, kjer se trener Damir Krznar kljub žvižgom oklepa zadnjih rešilnih bilk, a zna tudi v Ljubljani nezadovoljstvo kmalu doseči nevzdržno raven za trenerja Joaa Henriquesa, se strinjajo Delovi komentatorji. V drugem delu podkasta VAR tudi o španski trenerski liniji, ki se od Pepa Guardiole nadaljuje k Mikelu Arteti in Xabiju Alonsu, a tudi Albertu Rieri.

V nogometnem svetu velja, da te že en spodrsljaj lahko pahne na rob krize, in obratno: alarmi nehajo zvoniti že po prvi zmagi. A točk za Olimpijo in Maribor v preteklem koncu tedna ni bilo, zmajem je načrte prekrižal zelo dobri Bravo. »Olimpija se lahko, kot je priljubljeno, izgovarja na ozko in krajše igrišče na Žaku ali pa na čudno zelenico, toda če si dovolj dober, to ne more biti razlog za spodrsljaj. Izgovarjati se na ozko igrišče je – milo rečeno – smešno. Zaslužena zmaga Brava, brez iskanja alibijev zunaj Olimpije,« se s pritožbami, ki jih je slišati iz Stožic, ne strinja urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

Junak dvoboja je bil 21-letni Martin Pečar, kratek čas tudi del Olimpijinega mladinskega pogona, zdaj njen krvnik. »Gola sta bila prava nogometna poezija, vredno ju je pogledati v počasnem posnetku. Naklon noge, položaj telesa, vse je bilo popolno,« je bil navdušen poročevalec s slovenskih zelenic Gorazd Nejedly, kritičen tudi (a ne zgolj) do trenerja Olimpije: »Za Joaa Henriquesa sem slišal, da je sistematičen trener, a če to res drži, zakaj je potem na Portugalskem vsako leto zamenjal delodajalca? Nekaj se bo moralo v Stožicah korenito spremeniti, če bo želela Olimpija ostati vsaj blizu Celja.«

Joao Henriques in Damir Krznar, trenerja z veliko vprašaji ob svojem imenu. Foto Matej Družnik

Male podrobnosti, ki delajo razliko

Ne le Pečar, na zdrse vodstva zmajev pri selekciji moštva kaže tudi Matej Poplatnik, strelec ključnega tretjega gola za Bravo, ki je igralec, kot ga Olimpija nujno potrebuje, je prepričan Nejedly: »Poplatnik je bil že dober strelec za Triglav v prvi ligi, Olimpija tega nima. Ne bom rekel, da je Poplatnik pravi za Olimpijo, gre bolj za to, kaj iščeš. Potrebovali so pravega, izkušenega strelca, nenazadnje je dal tipični gol strelca. Čakal je na napako, branilci niso bili pripravljeni na napako Vidovška, on pa. To so podrobnosti, ki delajo razliko.«

Za Henriquesa sem slišal, da je sistematičen trener, toda zakaj je potem na Portugalskem vsako leto zamenjal delodajalca? Gorazd Nejedly

Še bolj zaskrbljeni so navijači Maribora, ki je proti Kopru s porazom, predvsem pa bledo predstavo znova odpovedal. Pri vijoličnih Damir Krznar še vztraja, na prepihu je tudi športni direktor Marko Šuler, Suhadolnik pa meni, da brez občutnih sprememb zasuka ne bo: »Ob stanju, ki vlada na igrišču in ob njem, brez velike spremembe ne vidim možnosti za preobrat. Sprememba formacije ne bo dovolj. Iz tega, da je Krznarju nenehno 'žal', bo težko nastalo kaj dobrega. Mariboru ne kaže dobro.«

Niti dvoje priprave niso pomagale

Vzporednice z dogajanjem v taboru državnih prvakov so le delno upravičene. »Ne smemo pozabiti, da ima vodstvo Maribora s Krznarjem in Šulerjem za seboj že dvoje celotne priprave na (pol)sezono. Ni enako kot pri Henriquesu. Krznar in Šuler imata za seboj dvoje priprave, Maribor pa deluje, kot da je ravnokar prišel z Lune in bo šele zdaj začel igrati nogomet. Rezultati priprav za zdaj niso vidni,« meni Suhadolnik.

Podcast VAR nogomet

Krznar je že na listi za odstrel pri navijačih vijoličnih, tudi Henriquesu se v Stožicah utegne kmalu primeriti nekaj podobnega, če Olimpija ne obrne rezultatske in predvsem igralske krivulje. »Po Kopru čaka Olimpijo še gostovanje pri Rogaški, za Portugalce je to drug svet, takšnega okolja ali igrišča si sploh ne znajo predstavljati. Potem pride Slovan; če bo imela Olimpija težave s Koprom in Rogaško, bo obisk slab, v tem primeru bi se lahko začeli pojavljati tudi beli robčki. Nekdo bo moral oditi, če bo temu tako,« opozarja Nejedly.

V drugem delu podkasta, ki je dostopen na vseh platformah za poslušanje avdio vsebin, poslušajte tudi zanimivo razpravo o moderni španski trenerski šoli, ki izvira iz Pepa Guardiole, njene sadove pa žanjejo tudi v Leverkusnu in Londonu. Ob tem pa Nejedly razkrije tudi, kdo bi lahko bil naslednji trener madridskega Reala.